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Евровидение-2023 пройдёт "в поддержку Украины"

Победители Евровидения-2022 украинская группа Kalush Orchestra

Песенный конкурс Евровидение в 2023 году пройдёт в Великобритании, подтвердили Европейский вещательный союз и "Би-би-си". Изначально его должна была принять Украина как победительница 2022 года, но организаторы решили перенести мероприятие "по соображениям безопасности".

Участник от Украины автоматически пройдёт в финал. При оформлении сцены организаторы планируют использовать элементы, символизирующие страну-победительницу 2022 года.

"Евровидение-2023 будет не в Украине, а в поддержку Украины", – добавил Микола Чернотицький, глава правления украинской компании UA:PBC, которая должна была готовить шоу.

Великобритания примет Евровидение уже в девятый раз. Она чаще других участников становилась его страной-хозяйкой. Город проведения конкурса будет выбран позднее.

  • Победителем Евровидения-2022 стала украинская группа Kalush Orchestra с композицией Stefania. Второе место занял представитель Великобритании Сэм Райдер с песней Space Man. Россия от участия в конкурсе была отстранена из-за вторжения в Украину.
  • Международный песенный конкурс "Евровидение" проходит с 1956 года. В 2022 году его аудитория превысила 161 млн зрителей.
  • Россия вторглась на территорию Украины 24 февраля 2022 года. В настоящее время около 20% страны оккупировано российскими войсками.

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