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"Евровидение-2023" пройдёт в английском Ливерпуле

Ливерпуль – город-побратим Одессы

Песенный конкурс "Евровидение" в 2023 году пройдёт в английском Ливерпуле от имени Украины – она должна была провести мероприятие на своей территории как победительница 2022 года. В июне организаторы решили перенести шоу "по соображениям безопасности".

Великобритания, чей представитель на "Евровидении-2022" занял второе место, предложила семь городов для проведения конкурса. В финал вышли два: английский Ливерпуль, признанный столицей поп-музыки, и шотландский Глазго.

"Символично, что "Евровидение-2023" пройдёт в Ливерпуле – городе-побратиме Одессы", – прокомментировал выбор победителя Николай Чернотицкий, глава правления украинской компании UA:PBC, которая должна была готовить шоу.

Ранее сообщалось, что организаторы планируют использовать в шоу элементы украинского стиля, а участник от Украины автоматически пройдёт в финал – как того предусматривают права страны-хозяйки "Евровидения".

Международный песенный конкурс "Евровидение" проводится с 1956 года. Великобритания примет его уже в девятый раз. Она чаще других участников становилась страной-организатором "Евровидения".

  • Победителем Евровидения-2022 стала украинская группа Kalush Orchestra с композицией Stefania. Второе место занял представитель Великобритании Сэм Райдер с песней Space Man. Россия от участия в конкурсе была отстранена из-за вторжения в Украину.

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