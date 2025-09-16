Еврокомиссия не представит 17 сентября 19-й пакет санкций

Еврокомиссия отложила представление проекта нового, 19-го пакета санкций в отношении России. Ожидалось, что он будет представлен в среду 17 сентября. Документ, однако, накануне пропал из повестки конференции Комитета постоянных представителей ЕС.

Politico со ссылкой на европейского дипломата пишет, что это связано с позицией президента США Дональда Трампа, который в качестве условия для введения Вашингтоном дополнительных санкций против России выдвигает полный отказ стран ЕС от поставок топлива из России. Bloomberg также указывает на то, что отсрочка связана с позицией Трампа, и при этом отмечает, что речь идёт о необходимости согласования санкционных мер между странами "Группы семи" (G7), в которую кроме ведущих стран ЕС входят США, Канада и Япония.

Politico пишет о задержке на неопределённый срок, Bloomberg предполагает, что к вопросу о санкциях могут вернуться через две недели.

Собеседники Politico отмечают, что выполнение требования Трампа в принципе зависит от позиции Словакии и Венгрии, куда поступает трубопроводная нефть из России. "Если Трамп хочет, чтобы страны ЕС прекратили покупать российскую нефть, ему достаточно просто поднять трубку и позвонить Роберту Фицо из Словакии и Виктору Орбану из Венгрии. Это его друзья", - сказал источник издания, имея в виду политическую близость словацкого и в особенности венгерского премьера к Трампу.

Президент США, впрочем, выдвинул ещё одно требование к ЕС - ввести пошлины до 100% против Китая и Индии в связи с тем, что эти страны продолжают покупать российскую нефть. Как накануне писала в частности Le Monde, в Еврокомиссии к этому шагу не готовы из-за серьёзных последствий для экономики.

Официально в Еврокомиссии отсрочку пока не комментировали.



