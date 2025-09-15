Бессент: без Европы США не увеличат пошлины для Китая

Соединённые Штаты не будут вводить дополнительные пошлины на товары из Китая в связи с закупками российской нефти Пекином до тех пор, пока страны ЕС не введут свои пошлины в отношении Китая и Индии. Об этом в понедельник в интервью Reuters и Bloomberg заявил министр финансов США Скотт Бессент.

Ранее президент США Дональд Трамп призвал страны НАТО (в эту организацию входит подавляющее большинство государств ЕС) отказаться от закупок российских энергоносителей как условии ужесточения санкций США против России с целью принудить Москву завершить войну в Украине. Критики Трампа при этом утверждают, что подобные требования в данный момент нереалистичны, и что, выдвигая их, Трамп фактически ищет предлога не вводить новые санкции. В частности газета The New York Times отмечает, что среди крупнейших покупателей российской нефти остаются Венгрия и Турция, страны, которыми Трамп "неоднократно восхищался".

"Мы ожидаем, что европейцы возьмут на себя свою долю, а без европейцев мы не продвинемся вперёд", - сказал Бессент. Он напомнил, что США ввели дополнительные пошлины в отношении Индии в связи с её закупками нефти у России, но не готовы сделать это в отношении Китая без участия стран ЕС.

При этом Бессент не исключил, что Соединённые Штаты могут ужесточить санкции в отношении самой России.

Французская газета Le Monde пишет в понедельник, что страны Евросоюза не планируют увеличивать пошлины на товары из Китая. "Это не значит, что мы не должны принимать меры, но пока никаких чрезмерных тарифов", — приводит газета слова неназванного европейского дипломата. По словам источника, ЕС заинтересован в жёстких санкциях против российской экономики, но не может себе позволить ввести пошлины против Китая и Индии, поскольку это нанесёт урон экономике ЕС.

Представитель МИД КНР Линь Цзянь в понедельник заявил, что Пекин "примет решительные ответные меры", если страны НАТО всё же попытаются ввести пошлины в отношении китайских товаров.

Представители Украины неоднократно заявляли, что поддерживают усиление давления на Россию, в том числе при помощи санкций и пошлин в отношение её торговых партнёров.



