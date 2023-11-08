Еврокомиссия рекомендовала Совету Европейского союза начать переговоры с Украиной, Молдовой и Боснией и Герцеговиной о вступлении в ЕС. Грузии рекомендовано предоставить статус страны-кандидата на членство.

Об этом в твиттере сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По её словам, все три государства достаточно продвинулись в необходимых для таких шагов реформах.

В сообщении чиновника сказано, что Киеву удаётся проводить глубокие реформы несмотря на ведение войны на право на существование. Кишинёв проводит их несмотря на "постоянные дестабилизирующие попытки против демократии" в стране.

Фон дер Ляйен сказала, что Украина выполнила более девяноста процентов рекомендаций, выдвинутых ЕС. Однако в отчёте, обнародованном Еврокомиссией, сказано, что Украине нужно провести ещё ряд преобразований (полный список на русском языке приводит "Украинская правда").

Про Грузию отмечено, что Еврокомиссия ценит стремление граждан Грузии по интеграции в европейское сообщество, но это стремление должно быть выражено в конкретных решениях властей страны, передаёт корреспондент Радио Свобода Георгий Кобаладзе.

Руководство ЕС признаёт, что правительство в Тбилиси добилось некоторых успехов, в частности, в процессе деолигархизации и создании антикоррупционного бюро. Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала решение Еврокомиссии "историческим событием".

Евросовет рассмотрит предложения европейской комиссии в середине декабря, на заседании глав государств и правительств Европейского союза.