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Реформы и война. Эфир в 20:30

Президент Украины Владимир Зеленский во время церемонии, посвященной Дню защитников Украины в Киеве. 1 октября 2023 года

Запад ожидает от Украины реформ. Обсуждают Андрей Яницкий и Борис Кушнирук

США предложили Украине перечень приоритетных реформ, которые должны быть выполнены в течение полутора лет. Похожие требования выдвигают Украине Европейский союз и Международный валютный фонд. Зачем западные партнеры Киева фактически дублируют друг друга? Какова цена невыполнения Украиной предложенных США реформ?


Гости Виталия Портникова – обозреватель украинского телеканала Эспресо Андрей Яницкий и экономист, председатель экспертно-аналитического совета Украинского аналитического центра Борис Кушнирук. Эфир в 20:30.

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