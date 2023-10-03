Реформы и война. Эфир в 20:30

США предложили Украине перечень приоритетных реформ, которые должны быть выполнены в течение полутора лет. Похожие требования выдвигают Украине Европейский союз и Международный валютный фонд. Зачем западные партнеры Киева фактически дублируют друг друга? Какова цена невыполнения Украиной предложенных США реформ?



Гости Виталия Портникова – обозреватель украинского телеканала Эспресо Андрей Яницкий и экономист, председатель экспертно-аналитического совета Украинского аналитического центра Борис Кушнирук. Эфир в 20:30.

