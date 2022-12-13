Европа под ударом. Дарья Провоторова – о зле пропаганды

В начале вторжения России в Украину казалось, что кремлёвским пропагандистским кампаниям за границей перекрыли кислород. Евросоюз запретил распространение программ RT и Sputnik, двух главных международных рупоров российской пропаганды, британский регулирующий орган Ofcom открыл в отношении RT 27 расследований. Facebook, YouTube и TikTok запретили российские государственные СМИ в Европе под давлением европейских регуляторов, что привело к сокращению их онлайн-аудитории. Попытки представить украинское правительство неонацистским режимом были в общем и целом отвергнуты международным сообществом. Однако московские СМИ показали высокий уровень живучести: терпя неудачи на полях военных сражений, Кремль изо всех сил пытается победить в другой войне, информационной.

Несмотря на, казалось бы, систематическую борьбу западных стран против российской дезинформации, число сайтов, продвигающих прокремлёвский контент за рубежом, в последние месяцы возросло. Пропагандисты маскируются под независимые СМИ, часть их обязанностей взяли на себя дипломатические аккаунты в соцсетях. Яркий представитель таких сайтов, мимикрирующих под независимые медиа, – News-Front.info, информационное агентство, основанное в Крыму в 2014 году, через несколько месяцев после российской аннексии. Его открыл 33-летний Константин Кнырик, глава ультранационалистической партии "Родина". Адрес электронной почты партии cherednichenko83@mail.ru свпадает с адресом медиагруппы News-Front, обе организации базируются в Бахчисарайском районе Крыма. Министерство финансов США утверждает, что Кнырик, находящийся под санкциями США, ЕС и Великобритании, действует от имени ФСБ. С февраля 2022 года по конец мая публикации на этом сайте на 11 языках собрали более 26,5 млн просмотров. Тексты и видео транслируют давно знакомые нарративы о том, что украинские жертвы лишь "актёры", создающие образы ложных страданий; что украинцы сами несут ответственность за обстрел своих мирных жителей; что настоящими злодеями и убийцами являются украинские "нацисты"; что на Украине лежит вина за проблему с обеспечением всего мира зерном и что украинские коррупционеры разворовывают западное оружие, перепродавая его третьим странам.

Пропаганда Кремля берёт на вооружение всё, что может спровоцировать раскол в европейских рядах

После начала войны аккаунты посольств России в социальных сетях резко увеличили активность по всему миру. Учётные записи российских представительств продвигают материалы опальных СМИ, выкладывая видео, созданные Russia Today. Фотографии неразорвавшихся бомб, свидетельства нацистской сущности "киевского режима" и "экспертное" мнение стали популярным зрелищем. "Боевики #Азова заслуживают казни, но смерти не через расстрел, а через повешение, потому что они не настоящие солдаты", – написало посольство России в Великобритании в день, когда произошёл взрыв в колонии в Еленовке, где содержались пленные украинские бойцы полка "Азов". Твит, повторяющий давние утверждения, приравнивающие украинцев к нацистам, сопровождался ссылкой на пропагандистское видео и заканчивался хештегом #StopNaziUkraine. Дипломатические аккаунты активно используют мемы, делают репосты комплиментарных версиям Кремля постов западных политиков и активистов, используют материалы RT и Sputnik, обвиняют западные правительства в русофобии, рассуждают о разработке США биологического оружия и приписывают Украине российские военные преступления.

Успех московского сторителлинга, использующего классические методы советской дезинформации, обновленные в эпоху киберпространства, находит благодатную почву в нескольких странах Южной Европы, благодаря особенностям их политико-культурного смысла. Подробнее расскажу о Сербии и Италии.

"Украина нападает на Россию!" – таков сюрреалистический заголовок на обложке Informer, самого популярного в Сербии таблоида, от 22 февраля. Этот заголовок не случаен: он следствие путинофилии, которая сильна в Сербии в течение многих лет. Российская мягкая сила всегда пользовалась здесь успехом. Московские политики периодически заявляют об особой симпатии к "братским" южным славянам, превозносят связи между Русской и Сербской православными церквями, местные националистические и религиозные группы благосклонно относятся к усилиям Кремля по продвижению "традиционных ценностей". 28 августа на белградской акции протеста против ЛГБТ-прайда демонстранты подняли российские флаги и плакаты с буквой Z. Согласно проведённому в марте 2022 года социологическому опросу, только 26% сербов обвиняют Москву во вторжении, тогда как большинство респондентов считает Запад и Украину настоящими виновниками трагедии. Многие сербские СМИ некритически транслируют московскую версию событий, "Газпром" по-прежнему контролирует местный нефтяной гигант NIS, а правительство страны отказывается присоединиться к санкциям против России.

"Путин бьёт молниеносно!", Русские доберутся до Киева за день!" – такими были заголовки статей сербских таблоидов на следующий день после российского вторжения в Украину. Сербия, возможно, едва ли не самая подверженная российской пропаганде страна, власти которой сочувстуют распространению прокремлёвских настроений. Президент Сербии Александр Вучич, бывший ультранационалист, высказывался в защиту права RT на вещание в Европейском союзе, называя это право вопросом свободы информации (с чем в самой Сербии явные проблемы). Несмотря на тесные связи своей страны с Западной Европой, многие сербы считают Россию ближайшим партнером: три четверти участников проведённого в июне 2022 года социологического опроса заявили, что, по их мнению, Кремль был вынужден начать войну "из-за намерений НАТО расширяться". Такие настроения, среди прочего, плод влияния российских государственных СМИ.

Сербские государственные СМИ во всем поддерживают российские средства массовой информации. Так, Pečat рассуждает о "натовско-нацистском режиме", Srpski telegraf пишет о величии "Русского мира". Чтобы оправдать нападение на Украину, сербские таблоиды скачивают из российских СМИ целые тексты о предполагаемых преступлениях украинцев в Донбассе и Луганске.

Исследователи американского университета Тафтса обнаружили, что местные ресурсы Sputnik Србија "публикует истории, направленные на создание альтернативной реальности... изображает Россию жизненно важным союзником Сербии". Кремлевское СМИ рассуждает об общем славянском духе, великой дружбе и отчаянном сопротивлении Сербии коварной Европе, стремящихся разрушить их священный союз с Россией. Чтобы оправдать нападение на Украину, сербские таблоиды скачивают из российских СМИ тексты о якобы имевших место преступлениях украинцев в Донбассе. Европейский союз хотя и оказывает Сербии финансовую помощь и поддерживает в этой стране активное дипломатическое и экспертное присутствие, по мнению многих наблюдателей, не может качественно противостоять мощной российской пропагандистской машине.

Последние месяцы показали, что и Италия также по-прежнему восприимчива к кремлевской пропаганде, даже после ухода из большой политики пропутинского политика Сильвио Берлускони. Только 56% итальянцев обвиняют Россию в войне в Украине – это самый низкий показатель среди всех стран ЕС, отражающий эффективность влияния Москвы в стране. За последнее десятилетие между Кремлем и итальянскими ультраправыми консерваторами установились тесные отношения. Влияние России основано на прочных связях с итальянской политической элитой. Кремль поддерживает популистские настроения в этой стране, активно раздуваемые крайне правой партией "Лига". Последние годы все итальянские правительства, независимо от политической окраски, выступали за диалог с Россией. Кремлёвские тезисы звучат во многих итальянских СМИ, особенно на национальных телеканалах. Усилия Москвы сформировали в итальянской информационной сфере отчётливо пророссийскую атмосферу, даже несмотря на решительную поддержку Украины со стороны премьер-министра Марио Драги (впрочем, он оставил свой пост в октябре 2022 года).

Фрагментация общественного мнения по вопросу о приоритетах Италии во внешней политике позволяет Москве распространять дезинформацию, подкрепляющую тезисы тех, кто сомневается в необходимости поддержки Украины. Согласно социологическим опросам, лишь 30% итальянцев выступают за отправку Украине большего количества оружия (по сравнению с 60% в Великобритании и США). Через три месяца после начала военных действий 35% респондентов в Италии утверждали, что НАТО представляет угрозу для России, 39% не принимали ни одну из сторон в конфликте, а 27% и вовсе заявляли, что санкции против России должны быть отменены.

Итальянские телеканалы часто предоставляют эфир сторонникам кремлёвской позиции, российским политикам и пропагандистам. В мае министр иностранных дел России Сергей Лавров дал интервью каналу Rete 4, входящему в медиагруппу Сильвио Берлускони. В ходе выступления Лавров заявил, что Россия хочет мира, назвал резню в Буче фейком и вспомнил Гитлера, говоря о президенте Украины Владимире Зеленском. В июне в известном телешоу No è l'arena приняла участие спикер МИД России Мария Захарова, рассказавшая зрителям о том, что США хотели уничтожить Россию и, стремясь разорвать отношения Москвы с Европой, только навредили Западу. На итальянском телевидении выступали также Александр Дугин и Владимир Соловьев, утверждавший, что преступления, совершенные в Буче, Краматорске и Мариуполе, "были инсценированы Украиной".

Анализ газеты Corriere della Sera показал, что упомянутый выше сайт News-Front.info стал крупным распространителем пророссийской дезинформации в Италии. Несмотря на то что это информагентство не работает на итальянском языке, как минимум 34 итальянских медиаресурса "альтернативной информации" переводят и публикуют его материалы. Итальянская организация по кибербезопасности Swascan на конкретных примерах проследила, как News-Front распространяет дезинформацию в Италии и другим странах Европы. На примере майской статьи, опубликованной News-Front.info на немецком языке, Swascan проследили, как за считанные часы статья переводилась на итальянский и распространялась по десяткам СМИ, пусть не из числа самых популярных, но со значительным охватом аудитории.

Россия ведёт холодную войну в информационном пространстве, пытаясь лишить Украину международной поддержки. Это не война идеологий и экономических систем, как было раньше. Кремль теперь не предлагает своей зарубежной аудитории позитивного видения будущего. Российские СМИ пропагандируют страх, подозрительность, ксенофобию. В этой альтернативной реальности из-за антироссийских санкций экономика ЕС "превращается в пыль", европейцы замерзают в своих домах, поставляемое Западом Украине оружие перепродается третьим странам, нахлебники под видом украинских беженцев заполонили Европу, неонацистский киевский режим, обстреливающий собственные города, продает Украину Польше. Пропаганда берёт на вооружение всё, что может спровоцировать раскол в европейских рядах.

Дарья Провоторова – журналист



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