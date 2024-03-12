Европарламент принял закон о криминализации обхода санкций ЕС

Европарламент на голосовании 12 марта одобрил закон о криминализации нарушения и обхода санкций, введённых Евросоюзом. В частности, он упрощает конфискацию попавших под ограничения активов, следует из опубликованного текста.

Новый закон устанавливает определения нарушений санкций и принципы наказания за них. Помимо умышленных нарушений, закон криминализирует торговлю оружием или товарами двойного назначения по причине халатности.

После принятия закона ЕС государства-члены обязаны будут принять национальные законы, соответствующие общему правилу. Обход санкций должен стать в них уголовным преступлением с наказанием в виде тюремного заключения не более чем на пять лет. Законы должны предусматривать конфискацию доходов, полученных от обхода санкций и использованных для этого инструментов.

В том числе это касается активов, в отношении которых используются попытки обойти санкции. Это, в частности, может позволить государствам ЕС изымать собственность российских предпринимателей и компаний, заподозренных в попытке обойти санкции.