Европарламент признал Голодомор геноцидом украинского народа

Европейский парламент признал массовый голод 1932–33 годов – Голодомор – актом геноцида народа Украины. Об этом сообщает Deutsche Welle.

За принятие соответствующей резолюции проголосовали 507 депутатов Европарламента, против выступили 12.

"Европейский парламент признает Голодомор, искусственный голод 1932-1933 годов в Украине, вызванный сознательными действиями советского режима, геноцидом против народа Украины" , – отмечается в тексте резолюции.

Европарламент также осуждает вновь совершаемые против украинского народа преступления России, в том числе целенаправленное уничтожение гражданской энергетической инфраструктуры Украины в зимний период.

"Резолюция обвиняет нынешний российский режим в нарушении суверенитета и территориальной целостности Украины, стремлении ликвидировать Украину, как национальное государство, и уничтожении самобытности и культуры ее народа", – говорится в пресс-релизе.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский призвал Европейский парламент принять резолюцию максимальным большинством голосов.

"Я знаю, что завтра вы будете рассматривать вопрос о признании Голодомора геноцидом украинского народа. И я призываю вас поддержать такое признание максимальным большинством голосов для установления справедливости", – сказал Зеленский во время выступления на церемонии вручения премии Сахарова.

Аналогичные резолюции уже приняли целый ряд стран. 30 ноября Бундестаг – нижняя палата парламента Германии – признал Голодомор геноцидом украинского народа. Ранее такое же решение приняли сенат Ирландии и парламенты Молдовы и Румынии. США приняли соответствующую резолюцию еще в 2018 году.