Европарламент вручил премию Сахарова украинскому народу

Лауреатом премии имени Андрея Сахарова, которая присуждается за свободомыслие и защиту человеческого достоинства, стал украинский народ. Церемония вручения состоялась в Страсбурге. Премию передали украинским гражданским активистам. Президент Украины Владимир Зеленский присутствовал на церемонии по видеосвязи.

Собравшиеся почтили минутой молчания память украинцев, погибших, защищая свою землю.

Председатель Европарламента Роберта Метсола отметила, что награда присуждается всем украинцам. "Тем, кто воюет; тем, кто был вынужден бежать; тем, кто потерял родных и близких. Всем, кто поднимается и борется за то, во что верит. Я знаю, что отважный народ Украины не сдастся, и мы – тоже", – сказала Метсола.

Она добавила, что украинский народ сейчас защищает не только свою родину, но и европейские ценности права и демократии.

Премия Сахарова – главная правозащитная награда Евросоюза. Она присуждается с 1988 года за исключительный вклад в свободу мысли и права человека. Происхождение лауреатов не ограничивается Европой. В этом году, помимо украинского народа, номинантами на премию были основатель Wikileaks Джулиан Ассанж, находящийся в заключении, и колумбийская правозащитная группа "Комиссия правды".

Лауреатом премии Сахарова 2021 года был российский оппозиционный политик Алексей Навальный.