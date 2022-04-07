Европарламент призвал ввести эмбарго на импорт нефти и газа из России

Европарламент призвал Совет ЕС ввести дополнительные санкции в отношении России в связи с российской агрессией в Украине. Соответствующая резолюция была принята 7 апреля.

Евродепутаты выступили за немедленное эмбарго на импорт газа, нефти, угля и ядерного топлива из России. За резолюцию проголосовали 513 евродепутатов, против были 22 парламентария, еще 19 – воздержались, сообщает DW.

В резолюции высказывается "негодование и возмущение" по поводу "зверств, о которых сообщалось, включая изнасилования и внесудебные казни гражданских лиц, насильственное перемещение, мародерство, атаки на гражданскую инфраструктуру, в частности, больницы, медицинские заведения, школы, убежища и автомобили скорой помощи, а также стрельбу в гражданских лиц, пытающихся покинуть зоны конфликта по заранее согласованным гуманитарным коридорам, которые совершались Вооруженными силами России в ряде оккупированных украинских городов, таких как Буча".

Кроме того, евродепутаты поддержали отключение всех российских банков от системы сообщений о финансовых переводах SWIFT и запрет всем судам России заходить в территориальные воды и порты ЕС.