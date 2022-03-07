ЕС начал рассмотрение заявок Украины, Грузии и Молдовы о вступлении

Европейский союз 7 марта официально начал рассмотрение заявок Украины, Грузии и Молдовы о вступлении в объединение.
Агенство Agence France Presse со ссылкой на французских дипломатов сообщает, что послы стран ЕС в Брюсселе попросили Еврокомиссию оценить заявки трёх постсоветских государств.
Этот процесс может занять у Еврокомиссии годы. Кроме того, странам могут предложить провести реформы для соответствия требованиям. Для их вступления в союз кандидатуры должны одобрить все 27 стран-членов.
В условиях военных действий, которые ведёт Россия против Украины, рассмотрение заявок от бывших советских стран имеет символическое значение. Это лишь самый первый шаг в процессе, который может затянуться на много лет, и результат которого вовсе не гарантирован.
- 28 февраля стало президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на членство Украины в ЕС. Желание принять страну выразила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Президент Польши Дуда в свою очередь призвал предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС немедленно.
- 3 марта заявку на членство в Евросоюзе подписал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Вслед за ним – об аналогичных действиях заявила Молдавия.
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