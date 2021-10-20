Европарламент присудил премию Андрея Сахарова Алексею Навальному

Европарламент присудил российскому оппозиционеру Алексею Навальному премию имени Андрея Сахарова "За свободу мысли". Об этом сообщают два источника Радио Свобода, знакомых с обсуждением награды. Официальное объявление победителя состоится позднее днём 20 октября.

После публикации новости Радио Свобода о победе политика заявила так же номинировавшая его Европейская народная партия.

Премия Сахарова – главная награда Евросоюза в области прав человека. Кандидатура российского оппозиционера была выдвинута крупнейшей фракцией Европарламента – Европейской народной партией, а также третьей по числу депутатов фракцией либералов "Обновить Европу", с формулировкой "за мужество в борьбе за свободу, демократию и права человека".

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Навальный с начала года находится в колонии. Он был помещён туда после того как вернулся в Россию из Германии, где проходил лечение после отравления. Он должен выйти на свободу осенью 2023 года. Но против оппозиционера возбуждены ещё несколько уголовных дел.