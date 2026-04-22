Евросоюз одобрил кредит Украине на 90 миллиардов евро

Евросоюз одобрил предоставление Украине кредита на 90 миллиардов евро. Одновременно согласован 20-й пакет санкций против России. По данным Радио Свобода, запрет на морские перевозки российской нефти в него не включён.

Ожидается, что окончательное утверждение решения пройдёт через письменную процедуру во время саммита лидеров ЕС на Кипре 23 апреля.

На этом фоне возобновляются поставки российской нефти в Венгрию и Словакию по трубопроводу "Дружба". Министр энергетики Словакии Дениса Сакова сообщила, что на украинском участке началось заполнение трубопровода, а прокачка в Словакию может возобновиться 23 апреля. Венгерская компания MOL также подтвердила поступление нефти.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что ремонт повреждённого участка "Дружбы" завершён. По его словам, инфраструктура готова к работе, хотя риски новых ударов сохраняются. "Мы связываем с этим разблокировку европейского пакета поддержки для Украины, который уже был одобрен Европейским Советом", — сказал он.

Поставки нефти по "Дружбе" были остановлены в конце января. В Киеве утверждают, что повреждения были вызваны российскими ударами. Будапешт обвинял Украину в затягивании ремонта.

Зеленский также подчеркнул необходимость дальнейшего санкционного давления на Россию и диверсификации поставок энергоносителей.

