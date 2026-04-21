Зеленский: ремонт на участке нефтепровода "Дружба" завершен

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил во вторник, что украинские специалисты завершили ремонтные работы на участке нефтепровода "Дружба", поврежденном, как утверждают в Киеве из-за российских ударов.

Нефтепровод может возобновить функционирование, сказал Зеленский. По его словам, хотя сейчас нет гарантий, что Россия не повторит нападения на инфраструктуру нефтепровода, украинские специалисты обеспечили базовые условия для возобновления работы его системы и оборудования.

Украинский лидер добавил, что в связи с возобновлением работы "Дружбы" Киев ожидает согласования нового пакета помощи от Евросоюза. "Мы связываем с этим разблокировку европейского пакета поддержки для Украины, который уже был одобрен Европейским Советом", - приводит слова Владимира Зеленского Украинская служба Радио Свобода.

Президент Украины вновь отметил важность продолжения санкционного давления на Россию и работы по дальнейшей диверсификации поставок энергоносителей: "Европа должна быть независимой от тех, кто пытается её уничтожить или ослабить".

Неделю назад Владимир Зеленский заявлял, что нефтепровод "Дружба", по которому российская нефть поступала в Словакию и Венгрию через украинскую территорию и который не работал с конца января, будет отремонтирован и открыт для эксплуатации к концу апреля.

Будапешт обвинял Киев в тот, что тот намеренно затягивает ремонт, чтобы повлиять на предвыборную кампанию, которая проходила в Венгрии. 12 апреля в Венгрии прошли выборы, в результате которых партия премьер-министра Виктора Орбана, который считается одним из наиболее близких к Кремлю европейских политиков, потерпела поражение.

Зеленский отрицает, что Украина нарочно остановила прокачку нефти, чтобы повлиять на Венгрию и Словакию. В то же время, он неоднократно призывал эти страны отказаться от закупок нефти в России.



