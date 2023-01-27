Евросоюз официально осудил действия российских властей, признавших нежелательной организацией издание "Медуза". В тексте распространённого 27 января заявления также упоминается расторжение договоров аренды помещений Сахаровского центра в Москве.

Запрет "Медузы" ЕС назвал "серьёзной, политически мотивированной атакой на свободу СМИ в России". Власти стараются не допустить, чтобы независимые СМИ предоставляли доступ к основанной на фактах информации о войне в Украине, отмечается в тексте.

Отъём помещений у Сахаровского центра назван "чёрным днём" для российского гражданского общества и "новлй низшей точкой в уничтожении Кремлём прав и свобод российских граждан". Вторжение в Украину сопровождается непрерывными, усиливающимися преследованиями россиян внутри страны, отмечается в заявлении.