"Праздновать нечего". "Медузу" объявили нежелательной в России

Генеральная прокуратура России признала юридическое лицо издания "Медуза" в Латвии – SIA 'Medusa Project' – нежелательной в России организацией. Это означает, что для российских граждан сотрудничество с изданием может стать поводом для уголовного преследования. До этого в список нежелательных организаций были внесены редакции изданий "Проект" и The Insider. ВВС отмечает, что после признания "нежелательными" журналистам "Медузы" грозит уголовная ответственность, а ее читателям как минимум административная.



Статус фактически запрещает работу организации в России, однако к СМИ он применяется редко. Объясняя причины внесения редакции в список, Генпрокуратура воспользовалась традиционной в таких случаях формулировкой, заявив, что юрлицо издания "представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации".

В четверг "Медуза" убрала с сайта маркировки о внесении СМИ в реестр "иноагентов" и перестала ставить их в своих соцсетях. Ранее издание выполняло требования закона и делало это и после блокировки в России.



"Медуза" выпустила редакционное заявление. В нем говорится, что "изданию страшно за своих читателей и за тех, кто с ним сотрудничал". Журналисты обеспокоены тем, что будет с их близкими и друзьями. В заявлении подчеркивается, что "Медуза" "по-прежнему верит в то, что делает, в свободу слова и демократическую Россию".



О работе "Медузы" после ее объявления "нежелательной организацией" Радио Свобода рассказал главный редактор издания Иван Колпаков:

Наши возможности еще больше сокращаются

– Это очень плохой статус. Он означает, что наши возможности заниматься журналистикой еще сильнее сокращаются. В России нас объявили вне закона. Наших читателей запугивают: они не могут больше распространять наши материалы. Наших спикеров, людей, с которыми мы работаем, наших героев запугивают, они больше не могут давать нам комментарии, потому что за это им грозит уголовное преследование. Наших внештатников, которых у нас очень много внутри и за пределами России, запугивают, потому что они, сотрудничая с "Медузой", потенциально могут стать фигурантами уголовных дел. Конечно, для людей, живущих внутри России, это очень важно и очень страшно. Но это не менее важно и страшно для россиян, живущих вне России, потому что для них это закрывает возможность ездить в страну. Конечно, было бы приятно сказать, что нам наплевать, это абсолютная фигня и мы давным-давно к этому готовились. Мы действительно давным-давно к этому готовились, но это очень плохой статус.

- Означает ли это для вас лично и для ваших коллег, которые работают в Риге, что вы уже тоже точно не можете поехать в Россию?

Все наши штатные сотрудники уже не в России

- Точка невозврата была гораздо раньше. Я уже давно решил, что я не могу поехать в Россию, хотя мне очень хочется туда поехать. Все наши штатные сотрудники, которые находились в России, а у нас их было немало (примерно треть нашей редакции сидела в разных городах России), выехали вскоре после начала войны. "Медуза" продолжает работать неподцензурно. Это значит, что сейчас мы нарушаем сразу много разных российских законов. То есть потенциально любой из наших сотрудников может быть привлечен к уголовной ответственности. Я думаю, что абсолютное большинство наших сотрудников приняло решение продолжать работать с "Медузой" еще тогда. Им нужно было решить этот вопрос сразу же после войны. Это плохая ситуация, но в ней есть и плюсы. Плюс, например, в том, что все наши штатные сотрудники уже не в России . Им, наверное, в этом смысле немножечко легче, хотя, конечно, все равно радоваться нечему, праздновать нечего.

- Мы также понимаем, что опасность появляется для тех, кто читает "Медузу", делает перепосты каких-то ваших материалов, новостей. Как решить эту проблему? Есть ли какой-то здесь выход?

Если вы донатите "Медузе" - то может привести к серьезным проблемам

- Слава богу, читать "Медузу" не запрещено, это безопасно прямо сейчас. Другие взаимодействия с "Медузой" довольно опасны. Если вы распространяете ссылки, если вы донатите "Медузе" – это может привести к серьезным проблемам. Я бы тоже хотел сказать, что по многим таким взаимодействиям нет пока никаких кейсов, нет примеров уголовных дел, но они могут появиться. Поэтому мы считаем важным максимально предупреждать наших читателей о возможных рисках. Они должны обладать всей полнотой информации по поводу того, что им может угрожать за то, что они распространяют наши ссылки. Есть много людей (это, конечно, очень приятно), которые говорят, что им плевать, что они будут продолжать постить "Медузу", они будут продолжать сотрудничать с нами, но, конечно, большинство из этих людей находится не на территории России. Но если вы внутри России, то это очень и очень опасно.

- Что с донатами? Вы можете понять, какой части пожертвований вы можете лишиться после того, как вас объявили нежелательной организацией?

Мы больше не принимаем никаких платежей из России

- Наш краудфандинг в России рухнул сразу после 24 февраля 2022 , и это, как ни странно, тоже плюс. Он рухнул, на самом деле, не напрямую из-за действий российских властей, а опосредовано. Потому что были введены санкции, в том числе против финансового сектора в России, и мы лишились возможности получать деньги от значительной части наших читателей. При этом мы уже тогда понимали, что российские власти могут начать преследовать людей, которые поддерживают "Медузу". Поэтому в какой-то момент, вскоре после начала войны, мы просто приняли системное решение, что мы больше не принимаем никаких платежей из России. Тем, у кого была подписка на "Медузу", эта подписка была автоматически отменена. Соответственно, людям, которые переживают из-за того, что они подписаны на "Медузу" донатами, и находятся на территории РФ, переживать не из-за чего.

Когда у нас рухнула краудфандинговая кампания в России, мы решили попробовать обратиться к международной аудитории. Мы рассказали читателям, которые живут в Европе, в США, в Израиле, в других странах, о том, кто мы такие. Мы рассказали, что у нас были десятки тысяч людей, которые нас поддерживали в России, и попросили их о помощи. Тогда это звучало довольно бредово. Ну, понятно, что "Медуза" – это важное издание для людей, читающих по-русски, но не суперизвестное медиа на международном уровне. Тем не менее, это сработало. Нам начали помогать. В плане краудфандинга мы переключились на международную аудиторию. Разумеется, остается значительное количество россиян, уехавших из России, которые донатят "Медузе". Надо сказать, что у российских властей практически нет возможности отследить платежи россиян по их зарубежным карточкам, тем не менее, все равно микроскопический риск есть. Поэтому мы предупреждаем наших донатеров с российскими паспортами о том, что риски есть. Конечно, в результате мы потеряем какое-то количество донатов. Нам еще предстоит подсчитать ущерб, а он будет. Но если бы мы сейчас зависели только от пожертвований из России, все могло бы быть гораздо хуже.

- У вас есть понимание - за какие-такие особенные заслуги Генпрокуратура объявила нежелательной организацией именно ваше издание, вслед за "Проектом" и "Инсайдером"?-

Я думаю, за то, что мы, будучи заблокированными, все равно остались крупнейшим независимым неподцензурным русскоязычным изданием. Не имеет смысла искать какую-то другую причину. Конечно, нас объявили нежелательной организацией, потому что все меры воздействия, которые они применяли к "Медузе" в предыдущие годы, оказались неэффективными. Когда нас объявляли иностранными агентами, нам наши источники говорили, что расчет властей в этой ситуации на то, что они нас таким образом тихо задушат, то есть они не будут предпринимать никаких решительных действий, не будут объявлять нас нежелательной организаций. Они объявят нас иностранными агентами, и мы сдохнем сами, но мы не сдохли. С блокировкой тоже не получилось. Блокировка привела к тому, что мы выпустили приложение, которое обходит блокировки. Сайт постепенно тоже вернул значительную часть своей аудитории после блокировки. Интересно будет посмотреть, что будет происходить теперь.

- В четверг, после объявления "Медузы"нежелательной, вы сняли плашку об иностранном агентстве. Почему вы так решили?

Нас полностью вытолкнули из легального поля

- Да, мы сняли плашку. Мы больше не будем исполнять иноагентское законодательство. У нас довольно простая логика: мы старались оставаться в легальном пространстве настолько долго, насколько это возможно. У этого были причины: прежде всего, мы хотели, чтобы наши читатели чувствовали себя в безопасности, наши спикеры чувствовали себя в относительной безопасности (о полной безопасности, конечно, не может быть и речи). Мы это делали из соображений безопасности, с одной стороны, с другой стороны, потому что мы довольно законопослушные люди, с третьей стороны, потому что это не сокращало наши возможности для того, чтобы заниматься журналистикой, а немножечко их расширяло. Сейчас нас полностью вытолкнули из легального поля. Ну, снявши голову, по волосам не плачут. Мы не будем больше исполнять законодательство об иностранных агентах.

- Будет ли иметь сейчас какое-то значение ваш новый статус нежелательной организации для властей Латвии?

- Мы очень благодарны Латвии за поддержку. Слава богу, никакой из наших статусов в России никаким образом не отразился на условиях нашей работы в ЕС.

- Как можно поддержать ваше издание и журналистов "Медузы" в эти сложные для вас дни?

Продолжать читать "Медузу"

- Прежде всего, продолжать читать "Медузу". Кроме того, вспомнить, кто у вас есть из друзей-иностранцев, написать этим друзьям-иностранцам, рассказать о том, что происходит с "Медузой", и попросить оформить нам донат. Это будет самая лучшая помощь из всех возможных, - рассказал Иван Колпаков.

"Медуза" была основана в 2014 году, редакция запустилась в Риге. Это один из самых популярных новостных сайтов в России. Костяк команды в момент запуска составляли журналисты, уволившиеся из подвергшегося цензуре после начала событий на Майдане проекта Lenta.ru.

В апреле 2021 года редакция была признана в России "иностранным агентом". Редакция осталась без рекламодателей, ей пришлось отказаться от офисов в Риге и Москве, снизить расходы и практически перестать сотрудничать с внештатными авторами.

После признания издания "нежелательной организацией" "Медузу" поддержали, в частности, "Дождь", Republic, "Бумага", "Новая газета. Европа", "Проект", "Агентство", "Медиазона", Алексей Венедиктов, Фарида Рустамова, Катерина Гордеева и другие СМИ и журналисты.

Теперь журналистам "Медузы" грозит уголовная ответственность, а ее читателям - как минимум, административная. Об этом пишет ВВС, отмечая, что согласно ст. 3.1 закона "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации", в России "Медуза" не сможет открывать свои подразделения, проводить денежные операции, создавать юрлица и главное - распространять информационные материалы. Кроме того, закон запрещает предоставлять и собирать средства или оказывать финансовые услуги, которые заведомо предназначены для обеспечения деятельности "нежелательной" организации. За все это предусмотрена и административная, и уголовная ответственность.