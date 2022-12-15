Евросоюз согласовал девятый пакет санкций в отношении России

Страны Евросоюза согласовали девятый пакет санкций в отношении России в связи с её вторжением в Украину. Об этом сообщил редактор Радио Свобода/Радио Свободная Европа по европейским вопросам Рикард Йозвяк.
Ранее сообщалось, что ограничительные меры девятого пакета санкций могут коснуться поставок в Россию любых беспилотных летательных аппаратов и моторов для них. Также запрет на поставку моторов может распространиться и на те страны, которые, по мнению ЕС, могут продать их России, такие как Иран.
Евросоюз может ввести запрет на новые инвестиции в российский горнодобывающий сектор, а также ужесточить экспортный контроль за поставкой в Россию товаров и гражданских технологий, которые потенциально могут быть использованы в военных целях.
- 5 декабря в силу вступил восьмой пакет санкций ЕС против России, включающий введение предельной цены на российскую нефть, перевозимую танкерами. Ограничения предусматривают и полный запрет для стран ЕС с этой даты закупать в России нефть, поставляемую морским путём. На трубопроводную нефть запрет пока не распространяется. Россия заявила, что откажется поставлять нефть и нефтепродукты в страны, которые введут потолок цен. На данный момент, однако, ни о каких формальных решениях Москва не объявляла.
- Россия начала полномасштабное военное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года. В ответ на это Евросоюз принял уже восемь пакетов санкций в отношении Москвы. Ни один из них не включает эмбарго на российский газ. При этом Россия прекратила поставки в несколько стран ЕС, а некоторые страны сами отказались от российского газа. Также США и страны Европы регулярно вводят санкции, запрещающие или ограничивающие сотрудничество с российскими компаниями.
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