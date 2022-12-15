Евросоюз согласовал девятый пакет санкций в отношении России

Страны Евросоюза согласовали девятый пакет санкций в отношении России в связи с её вторжением в Украину. Об этом сообщил редактор Радио Свобода/Радио Свободная Европа по европейским вопросам Рикард Йозвяк.

Ранее сообщалось, что ограничительные меры девятого пакета санкций могут коснуться поставок в Россию любых беспилотных летательных аппаратов и моторов для них. Также запрет на поставку моторов может распространиться и на те страны, которые, по мнению ЕС, могут продать их России, такие как Иран.

Евросоюз может ввести запрет на новые инвестиции в российский горнодобывающий сектор, а также ужесточить экспортный контроль за поставкой в Россию товаров и гражданских технологий, которые потенциально могут быть использованы в военных целях.