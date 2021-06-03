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Минск сократит дипмиссию США в ответ на американские санкции

Посольство США в Минске

Минск сократит дипмиссию посольства США и ужесточит визовые процедуры для американцев из-за санкций Вашингтона. Об этом говорится в заявлении белорусского МИДа.

Кроме того, отзывается решение о работе в стране Федерального агентства Соединённых Штатов по международному развитию.

В конце мая Минфин США подтвердил, что с 3 июня возобновляет санкции против девяти белорусских предприятий, среди которых "Белнефтехим" и Белорусский нефтяной торговый дом. Ограничения в отношении них действовали с 2006 по 2015 год. Вашингтон объяснил возврат к ограничениям нарушением прав человека белорусскими властями.

РБК обращает внимание, что Минск был одним из городов, куда россияне ездили за американскими визами после сокращения объёма консульских услуг в Москве.

Отношения между белорусскими властями и странами Запада обострились после экстренной посадки в аэропорту Минска самолёта компании Ryanair, на борту которого находился оппозиционный блогер Роман Протасевич. Его и его подругу россиянку Софию Сапегу задержали вскоре после приземления. Против них возбуждены уголовные дела по нескольким статьям.

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