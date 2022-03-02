Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Евросоюз запретил продавать и поставлять банкноты евро в Россию

Евросоюз запретил продавать, поставлять и экспортировать банкноты евро в Россию, говорится в публикации официального журнала ЕС. Это ограничение касается всех физических лиц и компаний, за исключением трат во время частных поездок.

Семь российских банков: "Открытие", Новикомбанк, Промсвязьбанк, банк "Россия", Совкомбанк, "ВЭБ.РФ" и ВТБ отключены от финансовой системы SWIFT. Это затруднит их расчёты с иностранными кредитными организациями.

После введения российских войск в Украину 24 февраля США и Евросоюз вводят жёсткие санкции против России. Сразу несколько европейских политиков заявили, что конечная цель ограничений — исключить Москву из мировой экономики.

Новость дополняется

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG