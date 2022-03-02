Евросоюз запретил продавать и поставлять банкноты евро в Россию

Евросоюз запретил продавать, поставлять и экспортировать банкноты евро в Россию, говорится в публикации официального журнала ЕС. Это ограничение касается всех физических лиц и компаний, за исключением трат во время частных поездок.

Семь российских банков: "Открытие", Новикомбанк, Промсвязьбанк, банк "Россия", Совкомбанк, "ВЭБ.РФ" и ВТБ отключены от финансовой системы SWIFT. Это затруднит их расчёты с иностранными кредитными организациями.

После введения российских войск в Украину 24 февраля США и Евросоюз вводят жёсткие санкции против России. Сразу несколько европейских политиков заявили, что конечная цель ограничений — исключить Москву из мировой экономики.

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