YouTube заблокировал аккаунты Russia Today в странах Евросоюза

Видеосервис YouTube заблокировал аккаунты российского государственного канала RT (бывший Russia Today) в странах Евросоюза, аналогичные меры будут приняты против каналов, связанных с информационным агентством "Спутник". Об этом говорится в сообщении компании.

Меры последовали вслед за аналогичным решением Meta, владеющей социальными сетями Facebook и Instagram. С ночи понедельника пользователи из Европы не могут найти там аккаунты, связанные с RT.

В воскресенье министры иностранных дел Евросоюза договорились о запрете на вещание RT, "Спутника" и связанных с ними изданий на территории стран ЕС. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала эти СМИ распрстранителями "токсичноый и вредной дезинформации".

Решение было принято в рамках санкций ЕС против России за начало войны с Украиной. Главный редактор канала и агентства Маргарита Симоньян обвинила Евросоюз в нарушении свободы слова и заявила, что канал не имеет отношения к вторжению на территории Украины, а значит его блокировка после начала войны "просто удобный предлог".