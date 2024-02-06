Заочные аресты. Реальные и... мнимые?!

Алексея Арестовича и Бориса Акунина Басманный суд заочно арестовал в один и тот же день по одним и тем же статьям. Истории тем не менее совершенно разные. В самом ли деле существуют ситуации, когда арест может быть "операцией прикрытия"? Именно так, к примеру, расценил заочный арест адвоката Марка Фейгина историк Марк Солонин. А также: издание Инсайдер рассказало о том, как сотрудники ГРУ внедряются в журналистские и правозащитные организации. Можно ли непрофессионалу распознать засланного? В программе участвуют эксперты в области спецслужб: Иван Ступак, Геннадий Гудков, Роман Доброхотов. Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева

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