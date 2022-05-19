"Война, разрушения и погибель". К чему будут готовы новые "пионеры"

В России появится новое общероссийское движение детей и молодежи "Большая перемена", в наблюдательный совет которого войдет Владимир Путин. О создании нового движения объявлено 19 мая – в день столетия Всесоюзной пионерской организации. По данным "Медузы", законопроект о "Большой перемене" уже внесен в нижнюю палату парламента группой депутатов.

Предполагается, что членство в движении будет добровольным. К нему смогут присоединиться школьники в возрасте от шести лет, а также учащиеся техникумов и колледжей. Среди целей движения названы "содействие проведению государственной политики в интересах детей и молодежи", создание возможностей для их развития и самореализации, а также их подготовка "к полноценной жизни в обществе".

С участниками движения, по данным "Медузы", будут работать наставники. Ими смогут стать люди старше 18 лет, закончившие школу, техникум или колледж. Статус наставника нельзя будет получить "иностранным агентам" и аффилированным с ними лицам, сказано в законопроекте.

РБК ранее сообщало, что при создании "новой пионерии" власти будут опираться на опыт Российского движения школьников и различных региональных организаций, которые могут стать соучредителями нового движения. Одним из главных кандидатов на пост лидера новой организации, по данным СМИ, выступает замглавы Росмолодежи Дамир Фаттахов (экс-министр по делам молодежи Татарстана, бывший участник команды КВН "Четыре татарина").

Собеседники РБК объяснили, что задачи нового движения – "воспитание патриотизма, любви к Родине и гражданственности среди детей и подростков", потому что государство в своей работе со школьниками "дотягивается не до всех детей".

Политолог Федор Крашенинников полагает, что очередной проект российской власти обречен на провал:

Российская власть все делает с целью воровства и очковтирательства

- Все, что делает российская власть, она делает с одной целью – с целью воровства денег и очковтирательства. Возродить пионерию невозможно по той простой причине, что та организация называлась "Всесоюзная детская пионерская организация имени Ленина". Это была молодежная организация Коммунистической партии, которая занималась индоктринацией детей и школьников. Как это можно возродить в современной России, где нет никакой коммунистической идеологии и вообще никакой четко сформулированной идеологии, совершенно непонятно. Поэтому ни о каком возрождении пионерии в советском смысле слова говорить не приходится. Это будет что-то совершенно новое, к пионерии не имеющее ровным счетом никакого отношения, кроме как, может быть, даты основания и какой-то грубой внешней имитации. Но я не верю в то, что там будут красные галстуки.

- А какую идеологию нынешняя российская власть все-таки может попробовать предложить молодежи? Что может стать основой для объединения школьников, по версии власти?

Идеология будет простая - верность Путину и его власти

- Я думаю, что нынешняя власть ничего молодежи предлагать не будет. Главная цель всей этой организации – контроль над молодежью. Российская власть озабочена повышением контроля над разными группами населения, и молодежь ее очень беспокоит. Для этого школьников будут контролировать не только по линии классов и учебных заведений, но еще и по линии этой так называемой молодежной организации, по сути, политической.

Старики, которые сидят в руководстве России, помнят, что пионерия и комсомол "бдили за молодежью", придумывали для нее всякие активности, в рамках которых за ней можно было наблюдать. Следили за тем, чтобы у молодежи было как можно меньше свободного времени, не контролируемого государством. Я думаю, это единственный смысл всей этого движения. Это будет, по сути, полицейская организация, которая будет надзирать за молодежью, давить на нее, а также натравливать на ту часть молодежи, которая будет сопротивляться, каких-то юных конформистов и лоялистов. А идеология будет простая: верность президенту, преданность Путину и его власти, готовность враждовать со всеми, кто против Путина, - что, что сейчас принято называть патриотизмом. Вот и вся идеология.

- Есть в современной России какие-то успешные примеры создания молодежных провластных организаций?

Это будет очередной проект по распилу бабла

- Таких примеров нет, ничего у них не получится. Они уже создали одну Юнармию, и где она? Это какая-то абсолютно надувательская организация, где создано несколько образцово-показушных отрядов, которых везде показывают в униформе, а все остальные в гробу ее видали. Так будет и здесь, очевидно. Судя по тому, что я читал, ее название – "Большая перемена", ну что это такое вообще? Очевидно, что это будет очередной проект по распилу бабла. Создадут всероссийский штаб этой организации, выдадут офис в Москве, устроят туда и в региональные штабы кучу дармоедов. Зайдите на сайт Юнармии и посмотрите, какое огромное количество дармоедов там трудоустроено. Сейчас по этой линии пристроят еще какое-то количество всяких силовиков и чекистов. Поэтому пытаться в этом увидеть что-то новое и невероятное невозможно: очередное очковтирательство и попытка залезть в голову молодежи, скорее всего, неудачная, потому что удачно у Путина ничего и никогда не получается", - говорит политолог Федор Крашенинников.

Психолог Ольга Маховская уверена, что власти объявили о создании новой молодежной организации во время войны с Украиной не случайно - таким образом они пытаются сплотить молодежь перед лицом придуманного врага:

Это движение - вариант всеобщей мобилизации

- Вообще, создание этого движения - еще один вариант всеобщей мобилизации. Когда 8 лет назад началась крымская история, мальчикам-срочникам, которые сейчас гибнут, было по 10 лет, и они как раз вступали бы в пионерию. Я думаю, что они готовят этих молодых людей к тому, чтобы они прошли инициацию через войну и были отравлены ею навсегда. Я думаю, их волнует только механизм мобилизации населения. Поскольку война - это история очень длинная, они готовят новое поколение солдат. Я думаю, что в этом - главный интерес власти. Коммунистической идеи прекрасного будущего, которое обещали пионерам советского формата, уже не существует. А лозунг "Будь готов" звучит вполне современно. Конечно же, ты должен быть готов положить свою жизнь за государство. Потому что никакого проекта будущего так и не появилось. Оказалось, что наше будущее – это война, разрушение и погибель. Я не вижу другой цели.

Их интересуют организационные формы, и они пытались сделать движения "Наши" и "Поколение Z", было много всяких организаций милитаристского склада, где дисциплина, верность и преданность были важны. Но вот они, судя по результатам, себя не очень оправдали. Плюс какие-то их лидеры даже сбежали за рубеж. Конечно, мы ясно видим, что все эти мероприятия проходили в режиме "освоения государственного бюджета". Или это была имитация, как и многое в России. А здесь речь идет о том, чтобы уже это все было как бы бесплатно, от души, и стало правилом просто с младых ногтей.



- А насколько это будет эффективный проект?

Государство так или иначе хочет присвоить наших детей

- Я думаю, что этот проект рассорит многих россиян. Потому что это же придет в школы. Мы уже видели проект тотального введения православия. У нас все-таки общество оказалось идеологически верифицировано. Думаю, в некоторых школах это введут насильно, принудительно, а кто-то попытается перебежать в школы, где этого идеологического влияния не будет, потому что это осложняет воспитание детей. Появляется конкурент в виде государства, то есть государство так или иначе хочет присвоить себе наших детей. И я думаю, что эти попытки будут вызывать сопротивление. Мы это, собственно, уже видели – часть людей просто вывозят детей из страны. Думаю, что такие инициативы, конечно, распугают часть населения, - полагает психолог Ольга Маховская.

В день столетия пионерской организации поэт и публицист Лев Рубинштейн вспоминает свои школьные годы и говорит, что уже тогда дети понимали фальшь навязываемой им идеологии. Взять под контроль и запудрить мозги современной молодежи, которая большую часть своей жизни проводит в интернете, у нынешней власти вряд ли получится:

Это будет унылое говно, ничего другого у них не выйдет

- Конечно, они потратят на это кучу денег, но, как говорят в народе, это будет такое унылое говно, ничего другого у них просто не выйдет. Половину денег они своруют, потому что деньги для них - это все, а бабло, как известно, побеждает зло. И оно же порождает зло. Это движение – очередная черточка того идиотизма, который сейчас творится в области государственной пропаганды. Ничего у них не получится, сейчас все другое. Зачем они это делают – понятно. Они проводят такую вполне безумную и перспективную ресоветизацию во всех ее проявлениях, особенно в таких второстепенных и прикладных, как пионерия, комсомол и всякая другая внешняя трескучая фигня. Не прошло и ста лет, как вдруг у них возрождается красный галстук, или какой там у них будет. Конечно, они все возрождают, потому что не могут придумать ничего нового. Что они еще могут придумать, кроме Юнармии и вот этой штуки?

Эта новая организация - мертворожденная вещь

Когда-то давно я тоже был пионером и очень хорошо все это помню. Это был примерно 1955-56 год, по-моему, я учился в третьем классе. Помню, как я волновался накануне, не спал ночь, как я боялся забыть текст клятвы: "Я, юный пионер Советского Союза, перед лицом своих товарищей торжественно обещаю…" – и так далее. И вот я стал пионером, но очень быстро, примерно через год, мы все, такие новоявленные пионеры, стали слегка стыдиться своих этих галстуков, стали шутить по их поводу. И я помню, как мы, выходя из школы, их злобно развязывали, клали поглубже в карман и шли по своим делам, ржать, горланить и так далее. Эта новая организация - такая же мертворожденная вещь. Она и тогда, в общем-то, была не слишком духоподъемной, а сейчас это просто комедия. Фарс повторяется в виде клоунады", - говорит поэт и публицист Лев Рубинштейн.