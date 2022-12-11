Фанаты в Париже устроили беспорядки, празднуя победу Франции и Марокко

Футбольные фанаты устроили беспорядки в Париже, бурно празднуя победу команд Франции и Марокко в четвертьфинале чемпионата мира по футболу. Тысячи людей вышли в центр французской столицы. Некоторые из них пытались нанести ущерб городским объектам и разбивать витрины магазинов на Елисейских полях. Чтобы пресечь беспорядки, полиции пришлось применить слезоточивый газ и другие спецсредства.

В стихийных демонстрациях в Париже участвовало до 20 тысяч человек, сообщает Daily Mail. Порядок обеспечивали около 1200 полицейских. Фанаты устраивали фейерверки и вступали в стычки с полицией. Как минимум 74 человека были задержаны.

Марокко - бывшая французская колония, во Франции проживает множество выходцев из этой страны, поэтому празднование получилось двойным. В следующий раз полиция Парижа будет приведена в режим повышенной готовности в среду, когда сборные Марокко и Франции будут бороться в Катаре за выход в финал чемпионата.