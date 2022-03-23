"Ъ": фармкомпании могут столкнуться с дефицитом стандартных образцов

Запасов импортных стандартных образцов у российских фармкомпаний хватит в лучшем случае до конца года, в худшем – до конца лета. Это выяснило издание "Коммерсант".

После начала российского вторжения в Украину фармакопеи Европы и США прекратили поставки в Россию стандартных образцов, необходимых для контроля качества при производстве лекарств. Без стандартных образцов фармкомпании не имеют права производить продукцию.

Президент группы компаний "Фармасинтез" Викрам Пуния рассказал "Коммерсанту", что их запасов хватит на три-шесть месяцев. У завода "Медсинтез" запасы необходимых образцов есть до конца 2022 года. Участники рынка сомневаются, что структуры профильных ведомств в России успеют за оставшийся срок создать свой банк стандартных образцов, пишет издание.

На совещании на прошлой неделе с участием ФБУ "ГИЛС и НП" (структура Минпромторга), Минздрава, ФГУП "Московский эндокринный завод" ("Эндофарм") было дано поручение до конца 2022 года закрыть потребности российского рынка. Одним из производителей стандартных образцов в России является фармкомпания "Активный компонент". Как сообщил "Коммерсанту" президент компании Александр Семенов, за прошедший год предприятие подготовило около 75 стандартных образцов активно действующих веществ, но для всего стратегического списка ЖНВЛП необходимо разработать, аттестовать и валидировать около 800 образцов.

Гендиректор DSM Group Сергей Шуляк в разговоре с изданием допустил, что власти могут ввести послабления в законодательстве, которые позволят в определенных случаях не применять стандартные образцы.