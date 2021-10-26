"Фарс" и "балаган". Светлана Осипова – о стране больших людей

"Давай кофе попьём и потом поедем смотреть свалки". В сентябре 2019 года я познакомилась со Славой Егоровым. Тогда я наконец (наверное, самая последняя среди всех моих знакомых и коллег) приехала в Коломну, чтобы своими глазами увидеть, с чем он так долго и так дорого – ценой, как мы видим сегодня, своей свободы – борется. 14 октября 2021 года экоактивиста Егорова приговорили к 15 месяцам колонии общего режима по "дадинской" статье (ст. 212.1 УК "Неоднократное нарушение правил проведения массовых мероприятий"), а по факту за другое: он законными методами пытался бороться за то, чтобы мусор на окрестных мусорных полигонах и свалках перерабатывался в соответствии со стандартами, то есть без вреда для здоровья людей. Следствие длилось три года, но так и не смогло по-человечески разъяснить, в чём именно Егоров виноват. Славу взяли под стражу в зале суда.



А в сентябре 2019-го мы пили кофе в "Макдоналдсе" недалеко от вокзала и обсуждали дело московского активиста Константина Котова, которого тоже судили по "дадинской" статье: "Судьи будут смотреть на решение по делу Кости, от решения по его делу зависит и решение по моему, ты же понимаешь". Я понимала, но говорила про то, что можно надеяться, да и одно дело суд в Москве, а другое – в Коломне. Но мы оба понимали, что это, в сущности, практически одно и то же. Константина Котова в сентябре 2019-го приговорили к четырём годам колонии общего режима. Статья 212.1 УК, по сути антиконституционная, продолжала быть отличным механизмов давления на активистов, журналистов и политиков. Ещё через год появилось восьмое по счету в России уголовное дело по "дадинской" статье, в отношении московского муниципального депутата Юлии Галяминой. Это первый политик, против которого власти использовали эту статью. Приговор вынесли уже в декабре 2020-го – два года лишения свободы условно и вместе с тем запрет на участие в выборах.

Слава показывал мне знаменитую свалку в Воловичах. Находиться возле неё было невозможно, а каково было жить людям близлежащих деревень – страшно представить. Слава смеялся: "Это она ещё не пахнет. Раньше в соседней деревне дышать было вообще невозможно, а тут – и подавно. Машинами с мусором была забита вся дорога, не успевали разгружать" (свалку, кстати, торжественно закрыли в ноябре 2019-го). Я возмущалась: ну как же это, все эти чиновники и мусорные магнаты, покрывающие многочисленные нарушения в переработке мусора, они же и сами, и их семьи живут здесь, дышат тем же воздухом! Слава разводил руками: деньги. А деньги на переработке или "переработке" мусора зарабатываются очень большие.

Все эти люди в прямом смысле боролись за то самое чистое небо над головой для своих детей, соседей, местных чиновников, сотрудников полиции и ФСБ

Слава начал заниматься темой свалок в 2017-м. "Я поехал, посмотрел на эту помойку в Воловичах, а там сотни машин, все обочины забиты этими огромными фурами по 40 кубов с прицепом. Людям ни пройти, ни проехать, и вонь безумная стоит", – говорил Слава. Дело в том, что в 2017 году случилась мусорная реформа, когда в Московской области закрыли 24 из 39 мусороперерабатывающих комплексов, а на оставшиеся 15 свалок в 2018 году стали свозить отходы со всего региона, в том числе на полигон под Коломной. Вскоре появилась инициативная группа "НЕК свалке в Коломне", в которую входили врачи, учителя, программисты, журналисты – словом, не активисты и не правозащитники, для которых подобные инициативы были бы чем-то привычным, а обычные местные жители. Они, как могли, привлекали внимание к проблеме, организовывали экспертизы, но их долгое время никто не слушал, их задерживали, штрафовали и арестовывали. Они выходили из спецприемников и снова организовывали мирные митинги, писали петиции, собирали подписи, снимали видеоролики, печатали газеты и раздавали листовки с информацией о свалках и заводе и о том, почему такой концентрации мусора в Коломенском районе быть не должно. Все эти люди в прямом смысле боролись за то самое чистое небо над головой для своих детей, соседей, местных чиновников, сотрудников полиции и ФСБ. Сотрудники полиции и ФСБ в то же время боролись с протестующими и, конечно, со Славой.

31 января 2019 года к Славе и ещё к 14 противникам свалок пришли с обысками. Ничего не нашли. 2 февраля суд поместил Егорова под домашний арест, тогда и появилось это дело по "дадинской" статье, и по мнению следствия, домашний арест был необходим, потому что подозреваемый мог продолжить "преступную деятельность". К моменту, когда я приехала в Коломну, меру пресечения Славе изменили, и мы могли перемещаться по городу. Потом мы ещё виделись со Славой у Мосгорсуда, во время апелляции по делу Котова. У суда тогда была огромная очередь, в зале с видеотрансляцией заседания люди сидели даже на полу. Мосгорсуд оставил приговор без изменений.

Прошло ещё два года, и в Коломне осудили Славу. "Для суда я много говорить не буду. По моему мнению, это не имеет смысла. Вы и так все знаете. И прокурор, и судья – вы точно знаете, что я невиновен. Это всё фарс и балаган. Все всё знают и понимают, но продолжают делать вид, что так надо, что так и должно быть, хотя, без сомнений, это дело не имело бы шансов дойти до суда в условиях соблюдения законов", – сказал Слава в своём последнем слове. То, что вина Славы никем не была доказана – потому что невозможно доказать то, чего нет, – действительно всем понятно. А словами "фарс" и "балаган" и вовсе можно охарактеризовать многое из происходящего в России последние лет 20. Точнее и не скажешь.

Незачем решать проблему переработки мусора, если можно разогнать людей, которые об этой проблеме говорят. Ведь если о проблеме не говорят, то её как будто и нет. Зачем решать проблему коррупции во власти, если можно посадить и выдавить из страны всех, кто рассказывает о чиновничьем воровстве и превышении должностных полномочий? Зачем называть реальных виновников убийств журналистов, если можно посадить за это кого-то, кто менее "ценен", или просто "не найти" (читай, "не искать") виновных? Зачем подключать психологов к работе с подростками, чтобы избежать травли в школе и шутингов, если можно повесить вину на компьютерные игры и националистские сообщества? Зачем дорабатывать плохо прописанные законы, если их удобно использовать так, как захочется в каждом конкретном случае? Зачем соблюдать права человека, если заставить всех молчать об их нарушениях кажется такой простой задачей?

На самом деле, конечно, только кажется. Журналисты, издания и правозащитные организации, признанные "иностранными агентами", продолжают работать. Адвокаты и правозащитники, выдавленные из страны, продолжают помогать людям. Свалка в Воловичах, против которой так долго боролся Слава, закрыта. Одна моя коллега как-то сказала: "Россия – сплошь страна маленьких людей". Раньше я соглашалась, но сейчас скажу, что в России нет маленьких людей. Здесь каждый, чтобы бороться за свои и не только права – на чистый воздух, на соблюдение закона, на свободу слова – или даже чтобы просто выжить в этом "балагане" и "фарсе", оставшись в первую очередь человеком с совестью, должен быть непомерно большим.

Славе, кстати, можно написать письмо по адресу: ФКУ СИЗО-6 Коломна, Егоров Вячеслав Валерьевич 1977 г. р.

Светлана Осипова – московский журналист



Высказанные в рубрике "Блоги" мнения могут не отражать точку зрения редакции​