Мосгорсуд оставил в силе приговор Юлии Галяминой

Мосгорсуд признал законным приговор активистке и муниципальному депутату Юлии Галяминой. "Апелляционным определением Московского городского суда приговор Тверского районного суда города Москвы в отношении Галяминой Ю. Е., признанной виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей 212.1 УК РФ, оставлен без изменения", – говорится в сообщении пресс-службы суда.

Галямина, которая является муниципальным депутатом Тимирязевского района Москвы, после оглашения приговора заявила ТАСС, что, скорее всего, Совет депутатов теперь лишит ее статуса. "Теоретически они могут проголосовать и против лишения меня статуса, но шансов на это немного", – сказала она.

В конце декабря 2020 года суд в Москве приговорил Галямину к двум годам лишения свободы условно. Прокурор ранее запросил для неё три года колонии. Её признали виновной по так называемой "дадинской" статье о неоднократном нарушении правил проведения публичных мероприятий.​

Уголовное дело против Галяминой возбудили в конце июля. Следственный комитет тогда сообщил, что в начале июля она разместила в интернете призыв к участию в незаконном массовом мероприятии в центре Москвы – акции против поправок к Конституции.

В своём последнем слове Юлия Галямина обратилась к Центру "Э", ФСБ, следователям, судьям и лично к Владимиру Путину. "Вы доказали всей стране, что я представляю для вас реальную угрозу. Я педагог, муниципальный депутат, политик, выступающая за ненасильственные изменения, за честную политическую борьбу, за достойную жизнь людей, я, женщина, представляю угрозу мужчине, который, казалось бы, облечен всей возможной властью. Но этот мужчина – всего лишь маленький человечек, который боится мягкой женской силы. Боится, потому что, как показало вчерашнее шоу, ему совершенно нечего предложить народу России, кроме дешевых макарон и насилия", – заявила она.