ФАС: рекламу в заблокированном Instagram нужно маркировать

Рекламу в заблокированной на территории России соцсети Instagram нужно маркировать согласно требованиям Роскомнадзора. Об этом Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила депутату Госдумы Антону Горелкину в ответ на его запрос.

ФАС пояснила, что занимается контролем соответствия интернет-рекламы требованиям закона "О рекламе". А контролем за получением идентификатора интернет-рекламы и передачи сведений о ней в ЕРИР занимается Роскомнадзор. Последний обязывает маркировать рекламу на любых цифровых площадках, даже если они заблокированы на территории России.

Горелкин из ответа ФАС сделал вывод о том, что рекламу в Instagram российским пользователям нужно также регистрировать, маркировать и отчитываться по ней.

Издание "Коммерсантъ" напоминает, что ранее Федеральная антимонопольная служба заявляла, что если Instagram в России заблокирован, то маркировать в нём ничего не нужно. В Роскомнадзоре утверждали обратное.