Движение "Весна" и компанию Meta внесли в список террористов

Антивоенное молодёжное движение "Весна" и американскую корпорацию Meta, которая владеет социальными сетями Facebook и Instagram, внесли в российских список организаций, причастных к экстремизму или терроризму. Об этом сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на Росфинмониторинг.

В конце сентября 2022 года прокуратура Санкт-Петербурга потребовала признать молодёжное демократическое движение "Весна" экстремистским и запретить его деятельность. После вторжения России в Украину "Весна" призывала участвовать в антивоенных митингах и акциях.

В мае против восьмерых членов движения было возбуждено уголовное дело о создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан. В сентябре стало известно, что это дело объединили в одно производство с другим уголовным делом – по статье о вовлечении лиц в массовые беспорядки, возбуждённым ещё в марте. Из-за объединения дел участникам "Весны" грозит до десяти лет лишения свободы.

В конце марта 2022 года суд в Москве признал деятельность американской корпорации Meta экстремистской и запретил её в России. Под запрет попали также принадлежащие Meta соцсети Facebook и Instagram, но не мессенджер WhatsApp, так как он "не осуществляет публичное распространение информации". За пользование социальными сетями гражданам и организациям наказание не грозит.

У попавших в список Росфинмониторинга лиц и организаций блокируют все счета и банковские карты. Сейчас в перечне уже 534 организации, которые ведомство считает причастными к экстремизму или терроризму. Среди них – Фонд борьбы с коррупцией оппозиционного политика Алексея Навального и штабы Навального.