ФАС возбудила уголовные дела против поставщиков куриных яиц

Федеральная антимонопольная служба России возбудила уголовные дела против четырёх производителей куриных яиц в Кировской области и в аннексированном Крыму. Причиной стало резкое повышение компаниями отпускных цен на свою продукцию. Поскольку компании повысили цены одновременно, ФАС подозревает их в картельном сговоре.

Как уточняет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства, две фирмы в аннексированном Крыму – "Патриот" и "СП Октябрьское" – синхронно повысили цены на разные категории яиц, причём рост цен достигал 94 процентов. Рост цен на 60 процентов допустили "Советская агрофирма" и Вятско-Полянская птицефабрика в Кировской области. ФАС проверит, насколько обоснованными были решения компаний о повышении отпускных цен.

В последние месяцы в России наблюдается рост цен на продукты. Наиболее сильно подорожали куриные яйца. По данным Росстата, в ноябре яйца подорожали на 15,1 процента, с начала года – на 35,5 процента, в годовом выражении – на 40,3 процента. Из российских городов поступают сообщения об очередях за сравнительно дешёвыми яйцами, а также о том, что некоторые магазины ограничили их отпуск в одни руки. Как отмечают "Известия", в некоторых регионах торговые сети начали продавать яйца поштучно.

13 декабря правительство России одобрило обнуление пошлин на импорт куриного яйца с 1 января по 30 июня 2024 года. На данный момент размер пошлины составляет 15 процентов от стоимости продукции. В Минсельхозе сообщили о переговорах с так называемыми дружественными странами – прежде всего Азербайджаном и Турцией - об увеличении импорта яиц в Россию.

Президент России Владимир Путин на прямой линии 14 декабря и итоговой пресс-конференции сообщил, что высокая стоимость куриных яиц в стране связана с увеличением спроса на фоне роста доходов населения. По его словам, спрос превысил предложение, а власти не успели позаботиться об увеличении импорта яиц.