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ФАС возбудила уголовные дела против поставщиков куриных яиц

Продуктовые магазины Керчи, 11 декабря 2023 года
Продуктовые магазины Керчи, 11 декабря 2023 года

Федеральная антимонопольная служба России возбудила уголовные дела против четырёх производителей куриных яиц в Кировской области и в аннексированном Крыму. Причиной стало резкое повышение компаниями отпускных цен на свою продукцию. Поскольку компании повысили цены одновременно, ФАС подозревает их в картельном сговоре.

Как уточняет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства, две фирмы в аннексированном Крыму – "Патриот" и "СП Октябрьское" – синхронно повысили цены на разные категории яиц, причём рост цен достигал 94 процентов. Рост цен на 60 процентов допустили "Советская агрофирма" и Вятско-Полянская птицефабрика в Кировской области. ФАС проверит, насколько обоснованными были решения компаний о повышении отпускных цен.

В последние месяцы в России наблюдается рост цен на продукты. Наиболее сильно подорожали куриные яйца. По данным Росстата, в ноябре яйца подорожали на 15,1 процента, с начала года – на 35,5 процента, в годовом выражении – на 40,3 процента. Из российских городов поступают сообщения об очередях за сравнительно дешёвыми яйцами, а также о том, что некоторые магазины ограничили их отпуск в одни руки. Как отмечают "Известия", в некоторых регионах торговые сети начали продавать яйца поштучно.

13 декабря правительство России одобрило обнуление пошлин на импорт куриного яйца с 1 января по 30 июня 2024 года. На данный момент размер пошлины составляет 15 процентов от стоимости продукции. В Минсельхозе сообщили о переговорах с так называемыми дружественными странами – прежде всего Азербайджаном и Турцией - об увеличении импорта яиц в Россию.

Президент России Владимир Путин на прямой линии 14 декабря и итоговой пресс-конференции сообщил, что высокая стоимость куриных яиц в стране связана с увеличением спроса на фоне роста доходов населения. По его словам, спрос превысил предложение, а власти не успели позаботиться об увеличении импорта яиц.

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