Куры против Путина. Павел Сюткин – о призраке "ножек Буша"

За последние пару месяцев в России широко разошлась грустная шутка: куры оказались самыми отважными борцами с путинским режимом. В условиях войны они решительно отказываются дешеветь и давать яйца "для фронта и для победы".

Смех, конечно, смехом, но проблема дорогой курятины и яиц стала серьезным вызовом для властей. Ведь эти продукты – одни из самых доступных источников белка для населения. Дешевле (в расчете на порцию) только магазинные пельмени. Но и с ними беда. Недавнее исследование Роскачества выявило многочисленные нарушения санитарных норм, наличие незаявленных на этикетке сои, перемолотых костей и мяса механической обвалки (т.е. жил, сухожилий). Впрочем, с пельменями резервы для удешевления есть. Все перечисленные "грехи" производителей – это просто следствие деградации производства, которое не в состоянии при растущей себестоимости соблюдать стандарты качества. Даже должный санитарный режим становится жертвой этой экономии.

Курица и яйца – все-таки другой товар. И набивать их соей и пальмовым маслом пока не получается. Между тем цены на курятину в российских магазинах выросли за год на треть. Так что курица неожиданно превратилась в инструмент объективного контроля – ее трудно подделать.

Отечественная курица, хоть и разделяет идеалы научного путинизма, но несется так себе

Подорожание яиц не проходит бесследно. Согласно мониторингу фонда "Общественное мнение", о росте цен на них говорит уже больше 40% населения. Это худшая динамика среди почти всех остальных продовольственных товаров. Чаще, чем подорожание яиц, россияне замечают только увеличение стоимости мяса и курицы – об этом говорят 54%.

Это не просто эмоциональная реакция людей на рост цен. Есть и объективные данные. В России яйца стали стоить примерно как в США. Самое простое сравнение говорит о том, что даже в весьма недешевой Калифорнии упаковка из 12 яиц стоит $1,86. То есть что-то около 140 рублей за десяток. Так что по ценам на продукты мы уже догнали Америку. Осталось только преодолеть пропасть в средних доходах населения.

Почему куры и яйца стали вдруг первым показателем начинающихся проблем в экономике? Причин, естественно, немало. Это и обвал рубля в августе, который предсказуемо аукнулся ростом декабрьских цен. А борьба ЦБ за курс рубля путем повышения ключевой ставки попросту лишила производителей возможности текущего кредитования. Все-таки куры не обеспечивают рентабельность бизнеса для кредитов под 25% годовых. Инвестиции и расширение производства тоже стали невозможны.

Есть и специфические проблемы кур. Они оказались далекими от патриотизма еще и в силу своего подозрительного происхождения. Как выяснили эксперты, Россия закупает в Нидерландах более "эффективных" птиц, несущих в два раза больше яиц. Надо ли говорить, что западные санкции постепенно перекрывают этот ручеек. А отечественная курица, хоть и разделяет идеалы научного путинизма, но несется так себе.

Свой вклад в разрушение инфраструктуры производства вносит и война. Рассказывая об "эффекте Шебекина", я уже отмечал, что от регулярных обстрелов страдает именно Белгородская область – один из главных регионов куроводства.

При этом даже верноподданический Росстат констатировал, что рост производства курицы практически остановился. На человеческом языке это означает, что производство уже падает, а проблемы критические. Да, расположенные вдоль линии фронта российские губернии уже сегодня страдают от обстрелов, логистика и производство там разрушается. Но, как мы знаем, "все идет по плану".

Видимо, этот же путинский план предусматривает и срочную закупку куриного мяса в Белоруссии и Казахстане. "Для стабилизации цен", – аргументировал это младший Патрушев. А сам величайший геополитик поддержал идею закупать курятину у дружественных стран. С учетом того, что этих "дружественных стран" у российского режима с каждым месяцем все меньше, как бы не пришлось просить куриц в Северной Корее.

в конце жизни вечный президент пришел к тому, с чего начинал, – импорту кур

Постепенно власть подключает все ресурсы. Федеральная антимонопольная служба заявила, что проверит обоснованность образования цен на яйца. "Куриное яйцо должно стать не просто социально значимым товаром. Его статус необходимо поменять на стратегический, так как яйцо, в отличие, например, от мяса курицы, ничем другим не заменяется", – отметил первый зампред комитета Госдумы Селезнев.

Между тем куры для любящего власть россиянина – предмет родовой травмы. Сколько лет пропаганда вливала ему в уши истории про "ножки Буша" из страшных 1990-х! И как героически Путин тогда сбросил со страны это куриное ярмо. Но вот, оказывается, в конце жизни вечный президент пришел к тому, с чего начинал, – импорту кур.

Патриотической общественности впору уже заголосить "Есть курятина и яйца – есть Россия!". Она не случайно чувствует здесь беду. Ведь если что и запомнили из института 70-летние члены путинского Политбюро, так это фразу "Призрак бродит по Европе – призрак коммунизма". Сегодня по России явно бродит призрак "ножек Буша".

Впрочем, канун Нового года – это время волшебства и чудес. И кто знает, может, не надо этих миллионов яиц родине. Достаточно одного. Того, где иголка спрятана. Сами знаете какая.

Павел Сюткин – писатель, историк кухни, ведущий видеоблога "Вкус свободы"



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