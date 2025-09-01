ФБК нашёл у семьи Мединского недвижимость на 6 миллиардов рублей

Дети советника президента России Владимира Мединского – 18-летняя Мария и 21-летний Александр – являются предпринимателями с многомиллионными состояниями, выяснил Фонд борьбы с коррупцией.

Мария Мединская, согласно опубликованным ФБК документам, занимается гостиничным бизнесом. Принадлежащая ей компания владеет особняком в историческом центре Москвы стоимостью 500 миллионов рублей, где будет располагаться отель с 22 гостиничными номерами. Особняк, известный как Дом Мальцевых, был построен в XIX веке и представляет собой объект культурного наследия. Ранее он принадлежал "Военно-историческому музейному центру", который возглавляет Владимир Мединский.

Александр Мединский владеет фирмой, в собственности которой находится коммерческое помещение в Москве на Мичуринском проспекте площадью 336 квадратных метров. Оно сдается под ресторан и оценивается в 110 млн рублей. Также недавно Александр Мединский стал владельцем итальянского ресторана неподалеку от Кремля.

У тещи Владимира Мединского, согласно публикации в ФБК, в собственности есть апартаменты в Москва-Сити, а у его сестры – несколько московских квартир, суммарная стоимость которых превышает 500 млн рублей.

Фонд борьбы с коррупцией опубликовал полный список объектов недвижимости, которые, по его данным, принадлежат ближайшим родственникам Владимира Мединского. Стоимость этих активов ФБК оценил в 5,967 млрд рублей.