Останкинский районный суд назначил запрет определенных действий популярному блогеру и основателю сети магазинов одежды Никите Ефремову. Об этом сообщает объединенная пресс-служба московских судов. Его обвиняют в финансировании экстремизма.

Ефремов — основатель сети магазинов своего имени, продающего молодёжную уличную одежду. На инстаграм его бренда подписано больше 400 тысяч человек. По данным Mash, его подозревают в пожертвованиях запрещённому в России Фонду борьбы с коррупцией. Утверждается, что его задержали в аэропорту Шереметьево по прилёте из Турции.

В 2023 году в магазине Ефремова в центре Москве прошёл обыск, полицейские изъяли около 5 тысяч пар обуви, рассказывала "База". Претензии правоохранителей вызвало отсутствие на привезённых из-за границы кроссовках обязательной российской маркировки подлинности. Сам блогер тогда находился в США.



