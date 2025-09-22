ФБК: семья генпрокурора купила недвижимости на 1,5 млрд рублей

С начала войны России против Украины семья генпрокурора Игоря Краснова, который скоро займет пост председателя Верховного суда, приобрела недвижимость почти на полтора миллиарда рублей, говорится в новом расследовании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК).

Расследователи обнаружили, что на двухлетнего сына Краснова записана квартира площадью 304 квадратных метра. Она была куплена, когда ребенку было всего 10 месяцев. Квартира расположена в жилом комплексе "Золотой" в Москве и, по оценке фонда, стоит около 760 млн рублей.

Жена Игоря Краснова Анна владеет 165-метровой квартирой в элитном жилом комплексе "Жизнь на Плющихе", которая оценивается в 370 миллионов рублей. В этом же доме годом ранее квартиру в 140 квадратных метров приобрел муж сестры Краснова Владимир Левченко.

Анна Краснова перестала упоминаться в декларациях мужа с 2017 года. Источник "Открытых медиа" несколько лет назад заявил, что супруги развелись. Журналисты и расследователи сомневаются в этом и считают, что развод, если он состоялся, был фиктивным, чтобы скрыть сведения об имуществе.