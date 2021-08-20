ФБР не нашло "грандиозного заговора" в деле о штурме Капитолия

ФБР не нашло серьезных доказательств того, что нападение на Капитолий 6 января стало результатом организованного заговора и скоординированной атаки с целью отменить результаты президентских выборов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как рассказал собеседник агенства, подавляющее большинство из 600 участников штурма действовали самостоятельно, и только примерно каждый 20-й работал в группах в соответствии с заранее согласованным планом.

Речь идёт о протестующих из ультраправых группировок, таких как "Гордые парни" и "Хранители Клятвы": они действительно с самого начала поставили цель вторгнуться в здание законодательного органа, считают в полиции. В то же время следствие пришло к выводу, что эти ячейки не имели чёткого представления о том, что им следовало бы делать после проникновения в зал заседаний Конгресса. По словам источника Reuters, полиция не видит никакого "грандиозного заговора", который был бы организован одним из политиков, лояльных тогдашнему президенту США Дональду Трампу.

Тем не менее, прокуратура выдвинула обвинения в заговоре против 40 подсудимых. Согласно обвинительному заключению, еще за несколько недель до штурма лидер "Гордых парней" призывал своих соратников готовить пуленепробиваемые жилеты и другое военное снаряжение, а в день нападения указал им организованно прорываться к зданию и проделать в нём несколько проходов.

Ранее в июле был присуждён первый реальный срок: жителя Флориды приговорили к восьми месяцам тюрьмы.

Первый приговор по делу о штурме Капитолия был вынесен в июне. Суд приговорил жительницу Индианы к условному сроку.

Сторонники Трампа ворвались 6 января в здание Конгресса после того, как бывший президент выступил перед ними на митинге недалеко от Белого дома, в очередной раз заявив, что результаты выборов 2020 года были сфальсифицированы. Суды не подтвердили этих утверждений. Толпа била стёкла и вступала в противоборство с полицейскими. Законодатели, которые в тот момент находились на совместном заседании обеих палат и собирались утвердить победу Джо Байдена на президентских выборах, были срочно эвакуированы. В результате столкновений погибли пять человек, в том числе сотрудник полиции Конгресса.

Конгресс США заявил, что создаст независимую комиссию по расследованию штурма Капитолия. Республиканцы в Сенате заблокировали это предложение.

По делу о штурме проходят почти 600 человек.

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