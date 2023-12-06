ФБР поможет Кипру расследовать уход российских бизнесменов от санкций

Агенты Федерального бюро расследований США прибыли на Кипр, чтобы помочь местной полиции расследовать случаи возможного нарушения санкций, наложенных на российских олигархов. Об этом пишет The Guardian.

Американские следователи будут выяснять, как кипрские юристы и бухгалтеры помогли укрыть связанных с Кремлём бизнесменов от европейских ограничений, введённых в ответ на российское вторжение в Украину. Ранее журналисты выяснили, что власти Кипра уже почти десять лет могут помогать российским бизнесменам обходить международные санкции.

На Кипр приехала команда из 24 расследователей, в числе которых эксперты из сети Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями. "Идея в том, чтобы они как можно скорее начали помогать кипрским инспекторам. У них есть ноу-хау", – заявили в правительстве Кипра. Ожидается, что агенты ФБР пробудут на острове несколько недель.

Никос Христодулидис, ставший президентом Кипра в 2023 году, уже неоднократно заявлял о "нулевой терпимости" к нарушению санкций. По словам источников The Guardian, он пригласил американскую команду расследователей не только потому, что отношения Кипра и США находятся "в лучшем своём состоянии", но и чтобы укрепить авторитет Кипра как международного финансового центра.