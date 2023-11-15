Расследование обвинило власти Кипра в помощи российским олигархам

Международное объединение журналистов-расследователей (ICIJ) заявило, что власти Республики Кипр уже почти 10 лет помогают российским бизнесменам обходить международные санкции. По утверждению расследователей, попавшие под санкции предприниматели из России с 2014 года вкладывали деньги в недвижимость на Кипре. Их инвестиции спровоцировали строительный бум, в особенности в северной части Кипра, который не контролируется властями в Никосии.

Журналисты описали схемы отмывания денег, которые восходят к экс-президенту Кипра Никосу Анастасиадису - он занимал высший пост с 2013 по 2023 годы. Как сообщают эксперты, до своего вступления в должность Анастасиадис основал юридическую компанию, которая осуществляла оффшорные услуги через подставных лиц и была очень привлекательна для российских клиентов. Став президентом, Анастасиадис переписал компанию на своих дочерей. Также он совершал визиты в Москву, где встречался с президентом России Владимиром Путиным и заключал с ним соглашения о более тесном экономическом партнёрстве.

Среди российских клиентов кипрских инвестиционных фирм - 44 высокопоставленных государственных служащих или их близких родственников. Из 104 российских миллиардеров, входивших в список Forbes, около двух третей - 67 человек, - и их родственников упоминаются в кипрских документах как инвесторы. В частности, крупный бизнесмен Алексей Мордашов вложил в кипрские активы 1,4 миллиарда долларов. Также деньги переводились при участии компании Abacus, связанной с сооснователем банковской "Альфа-груп" Петром Авеном. Среди других российских миллиардеров, которые упоминаются в расследовании - Роман Абрамович, предприниматель Константин Малофеев, активно участвовавший в аннексии Крыма, виолончелист Сергей Ролдугин, которого ряд расследований называл "кошельком Владимира Путина" .

В расследовании принимали участие более 270 журналистов из 54 стран. Они опирались на утечки из внутренней документации кипрских банковских и иных финансовых служб.

Юридическая фирма, основанная Никосом Анастасиадисом, на вопрос журналистов ответила, что тот с 2013 года не владеет компанией - он оставил её дочерям, - и не она не замешана ни в каких правонарушениях. Представитель правительства Кипра заявил, что республика борется с отмыванием денег и ведёт обширную работу по устрожению санкционных правил.