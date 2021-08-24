Федеральную трассу Пермь - Екатеринбург перекрыли из-за пожара

В Свердловской области из-за лесного пожара перекрыли федеральную трассу Пермь - Екатеринбург. Движение ограничено на участке дороге с 300-го по 326-й километр. Сотрудники ДПС отправляют автомобилистов на объездные маршруты. Об этом сообщает издание Е1.ru со ссылкой на пресс-службу ГИБДД.

Сообщается, что пожар возник на склоне горы Волчиха. К тушению привлечены вертолёты МЧС. Ближайшие населённые пункты находятся в двух и трёх километрах от пожара.

Ранее в результате пожара в Самарской области сгорели десятки строений в двух сёлах – Гвардейцы и Тургеневка. Общая площадь пожара достигла примерно ста гектаров, огонь распространился на национальный парк "Бузулукский бор", кроме того, властям пришлось временно остановить движение трёх поездов дальнего следования – Москва – Оренбург, Москва – Орск и Оренбург – Москва.

20 августа в закрытом городе Сарове в Нижегородской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за приближающегося пожара, который возник Мордовском природном заповеднике. По данным Российского федерального ядерного центра, несколько очагов возгорания были зафиксированы в периметре города. Также сообщается, что из-за огня было приостановлено железнодорожное сообщение на участке Саров - Арзамас.