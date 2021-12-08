Федеральным канцлером Германии избран Олаф Шольц

Социал-демократ Олаф Шольц избран в среду федеральным канцлером Германии. За его кандидатуру проголосовали 395 депутатов Бундестага. Он сменил на посту Ангелу Меркель, которая была главой правительства на протяжении 16 лет.

Сайт заблокирован?

Обойдите блокировку! читать >

В Германии федеральный канцлер является главой исполнительной власти, у президента полномочия носят преимущественно представительский характер. О назначении политика после выборов сентябре ранее договорились три партии — СДПГ, "Зелёные" и Свободная демократическая партия.

63-летний Шольц станет девятым канцлером ФРГ. Политик родился в 1958 году в Оснабрюке, изучал юриспруденцию, проходил альтернативную воинскую службу и работал адвокатом. Он дважды был депутатом Бундестага - с 1998 по 2001 год и с 2002 по 2011 год. Два года занимал пост министра труда в правительстве Германии, около 7 лет был был первым бургомистром Гамбурга, а с марта 2018 года руководил министерством финансов ФРГ и одновременно занимал пост вице-канцлера, — напоминает DW.

Издание цитирует опрос YouGov, обнародованный 8 декабря, согласно результатам которого почти две трети немцев думают, что новый канцлер не пробудет на своём посту больше четырёх лет. 20 процентов респондентов предполагают, что возглавляемая Шольцем трехпартийная коалиция распадется еще до следующих выборов в Бундестаг, запланированных на 2025 год.