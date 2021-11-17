Федерации легкой атлетики продлили отстранение за допинг

Международная ассоциация легкоатлетических федераций продлила отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики. Оно действует с конца 2015 года из-за допингового скандала в российском спорте.

Международная организация отметила, что российская сторона до сих пор не выполнила все необходимые для снятия ограничений требования. Вместе с тем Всероссийская федерация выплатила штраф в размере около шести с половиной миллионов долларов. Международная ассоциация также подчеркнула, что новому руководству российских атлетов удалось достичь прогресса.

С 2017 по 2019 годы российские спортсмены выступали на международных турнирах в нейтральном статусе.

В начале лета 2019 года начался новый этап допингового скандала. Он связан с именем российского прыгуна Данилы Лысенко, который был отстранен на два года от участия в международных соревнованиях за пропуск сдачи контрольных допинг-проб. Позже стало известно, что Лысенко представил ИААФ поддельные документы, в которых говорилось о том, что он пропустил допинг-контроль по независящим от него обстоятельствам. При этом спортсмену помощь с документами оказывали российские спортивные чиновники.

После скандала российских спортсменов лишили права выступать на международных состязаниях в любом статусе. Впоследствии выдача нейтрального статуса для россиян была возобновлена, но на Олимпиаде 2020 года в Токио, а также на чемпионатах Европы и мира от России могли участвовать не более 10 спортсменов.