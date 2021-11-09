Феминистке Дарье Серенко угрожают после поста о ксенофобии

Феминистка Дарья Серенко заявила об угрозах после того, как 8 ноября опубликовала пост о ксенофобии в фейсбуке.

По словам активистки, её номер телефона и адрес опубликовали в открытом доступе. После этого ей стали поступать звонки с оскорблениями и сотни сообщений и комментариев с угрозами насилием и расправой, а в банках на неё попытались оформить "более 40 кредитов". Кроме того, Серенко рассказала о двух DDoS-атаках. В ночь на 9 ноября она заявила, что получила уже несколько тысяч угроз.

Ранее феминистка написала в фейсбуке пост, в котором отметила, что в СМИ указывается национальность человека, совершившего преступление, только если он мигрант. "Самая большая доля преступлений приходится на безработных мужчин, являющихся гражданами России". Но "язык ненависти и исключения включается во многих СМИ и людях только в отношении мигрантов. Рассказывая об их преступлениях, мы подчеркиваем, откуда они", – написала Серенко.

Феминистка связывает травлю с телеграм-каналами основателя "Мужского государства" Владислава Позднякова. Это не первый раз, когда участники признанного экстремистским движения устраивают травлю активистки. В феврале Серенко организовала цепь солидарности в поддержку жены Алексея Навального Юлии. После этого сторонники "Мужского государства" отправили ей около 600 сообщений с угрозами.

18 октября суд в Нижнем Новгороде по иску прокуратуры признал "Мужское государство" экстремистской организацией и запретил её деятельность на территории России. Сторонники "Мужского государства" выступают против идей феминизма и толерантности. Они нередко угрожали насилием, организовывали травлю женщин и представителей ЛГБТ. Суд запретил три телеграм-канала – основной канал основателя движения Владислава Позднякова, канал "Мужского государства" и проект "Бутылка".