Ферзь в рукаве. Максим Блант – о новых санкциях и газе

В минувший четверг Европейский парламент принял резолюцию, в которой обозначил, какие санкции должны быть применены к России в случае эскалации противостояния на востоке Украины. Помимо расширения санкционного списка и ужесточения правил въезда на территорию Евросоюза, там значится отключение российских банков от международной платежной системы SWIFT, а также отказ от ввода в эксплуатацию второй ветки газопровода "Северный поток".



Об отключении России от SWIFT говорится не в первый раз. Более того, разговоры об этом ведутся со времен аннексии Крыма и активных боевых действий в Донецкой и Луганской областях. Считается, что такая мера отрежет Россию от мировых финансов и погрузит в хаос национальную банковскую систему. Возможно, в 2014 году именно так бы и произошло. Однако уже тогда Банк России начал создавать Национальную платёжную систему и справился с задачей в рекордно короткие сроки. Карты "Мир", которые поначалу работали довольно плохо, сегодня мало чем отличаются от Visa или Mastercard. По крайней мере на территории России. Так что сейчас об отключении от SWIFT девять из десяти россиян в лучшем случае узнают из новостей, в их повседневной жизни мало что изменится. Карты международных платежных систем, выпущенные российскими банками, внутри страны продолжат работать. Будут их принимать и в Турции, и в некоторых других странах, стремящихся привлечь российских туристов.



Интеграция России в мировую финансовую систему и зависимость страны от внешних кредитов и инвестиций с 2014 года также последовательно снижалась. Все последние годы ЦБ и правительство упорно копили резервы, принося в жертву реальные доходы граждан. И накопили столько, что ни при каких обстоятельствах бюджет не будет испытывать нужды в деньгах ещё годы и годы. Да и говорить о полной финансовой изоляции России едва ли возможно. Через несколько дней после своей видеоконференции с президентом США Джо Байденом Владимир Путин также по видеосвязи поговорил с председателем Госсовета КНР, великим кормчим (теперь это официальный статус) Си Цзиньпином. Среди прочего обсуждалось создание новой международной платежной системы, которая не зависела бы от чьих бы то ни было "политически мотивированных действий". И, если верить пресс-секретарю Путина Дмитрию Пескову, вроде договорились.



Так что если и рассматривать гипотетическое отключение России от SWIFT, то главными пострадавшими пока, на мой взгляд, выглядят европейские покупатели российских энергоносителей. Едва у них возникнут проблемы с оплатой поставок российского газа, "Газпром" (в этом можно не сомневаться) перекроет вентиль. Также поступит и государственная "Транснефть", которая контролирует все "экспортные" нефтепроводы.

В тот же четверг, 16 декабря, когда Европарламент принял свою резолюцию, цена газа на европейском спотовом рынке перевалила за 1700 долларов за 1000 кубометров. Произошло это после сообщения о снижении запасов топлива в подземных хранилищах на территории Германии ниже 60% от их объема, чего не было уже много лет. Днём ранее "Газпром" сообщил о том, что Украина практически полностью потратила сформированные за лето запасы. Комментируя накрывший Европу газовый кризис, Путин пытается представить его как следствие неразумной политики Евросоюза, направленной на опережающее развитие возобновляемой энергетики. А также как стечение целого ряда обстоятельств – погоды, бурного восстановления мировой и европейской экономики… Послушать его, так "Газпром" тут вроде бы совершенно ни при чем. Однако цифры самой газовой монополии говорят немного о другом. В этом году экспорт газа в Европу, по оценке самого "Газпрома", составит 145 миллиардов кубометров. Это гораздо меньше, чем даже в прошлом пандемийно-карантинном году, когда Европа получила без малого 160 миллиардов кубометров. А в 2019-м – 175 миллиардов.

Вне зависимости от того, дойдет ли на востоке Украины до открытых боевых столкновений, Путин добился того, что Россию стали бояться

Так что к нынешнему политическому обострению из-за концентрации российских войск на украинской границе Путин готовился заранее – с лета, когда подземные хранилища заполняются, чтобы иметь запас на зиму. И теперь, чуть что, демонстрирует припрятанный в рукаве "газовый туз". И сейчас, в декабре, выглядит он довольно убедительно. Вот только нынешняя зима вечно не продлится. И Европа, которая в очередной раз оказалась не готова к путинским "геостратегическим" игрищам, сделает однозначные выводы, для нас неприятные. Курс на снижение зависимости от российских углеводородов получил новых сторонников. Поиск альтернативных поставщиков активизируется. Да и возобновляемая энергетика получит мощнейший экономический стимул. При нынешних ценах на ископаемое топливо тезис о том, что ветровая и солнечная энергии неконкурентоспособны, окончательно устарел.



Вне зависимости от того, дойдет ли на востоке Украины до открытых боевых столкновений, Путин добился того, что Россию стали бояться. Кого-то это, возможно, порадует. Дескать, боятся – значит уважают. Но для экономики, торговли, инвестиций страх далеко не лучшая "приправа". При всей уникальности и богатстве российских природных ресурсов мир со временем сможет научиться обходиться без них, это лишь вопрос времени. Да и Россия проживет даже в полной изоляции: Иран смог, и мы справимся. Вопрос в том, хотим ли мы такой жизни и ради каких благородных целей все это нужно.

Максим Блант – экономический обозреватель Радио Свобода, автор и ведущий программы "Деньги на Свободе"



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