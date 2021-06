Фестиваль Stereoleto убрал из программы группу жены Яшина

Петербургский музыкальный фестиваль Stereoleto убрал из программы группу "Алое Вера", солистка которой Вера Мусаелян - жена оппозиционного политика Ильи Яшина. Об этом Мусаелян написала в инстаграме.

Организаторы концерта позвонили ей и сказали, что фестиваль находится под угрозой из-за того, что она заявлена в качестве участницы мероприятия. По её словам, "они ничего толком не сказали, ни за что, ни почему", но намекнули, что фестивалю не быть, если группа "АлоэВера" будет одним из его участников, написала жена Яшина.

Организаторы фестиваля отказались комментировать Север.Реалии ситуацию. Позже они сообщили, что "АлоэВера" выступит на фестивале в 2022 году.

По мнению Мусаелян, в текстах группы нет экстремизма или разжигания ненависти, поэтому власти оказывают давление на концертные площадки. Кроме концерта в Санкт-Петербурге у группы неделю назад отменили выступление в Казани. "Концерт группы АлоэВера нежелателен. Проводить его не рекомендуется", - цитирует Мусаелян слова организаторов.

Фестиваль Stereoleto в Петербурге пройдет 13 и 14 июня. Выступить на фестивале должны Massive Attack, Nick Cave and The Bad Seeds, Röyksopp, Future Sound Of London, Gotan Project, Regina Spektor, Franz Ferdinand, Sigur Ros, Buena Vista Social Club, Земфира, Сплин, Аквариум, Иван Дорн и многие другие.

Мероприятие согласовали, несмотря на заявление губернатора Петербурга Александра Беглова об ухудшении ситуации с коронавирусной инфекцией в городе. При этом ранее власти отменяли концерты ЛСП, "Касты" и "Арии" из-за роста числа заражений COVID-19.