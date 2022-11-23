Футбольный союз Германии подаст в суд из-за запрета радужных повязок

Футбольный союз Германии (ФСГ) объявил о судебном иске против ФИФА в связи с запретом надевать радужные повязки #OneLove на чемпионате мира по футболу в Катаре. Об этом сообщает The Guardian.
ФСГ, как и футбольные ассоциации Англии, Уэльса, Бельгии, Дании, Нидерландов и Швейцарии, не разрешил надевать игрокам нарукавные повязки #OneLove на чемпионате мира в Катаре из-за угроз санкций со стороны ФИФА.
ФИФА не уточнила сущность санкций. ФСГ намерен выяснить, являются ли действия ФИФА законными. В организации надеются отменить запрет на радужные повязки к матчу Германии против Испании, который состоится в воскресенье.
Согласно опросам, более половины жителей Германии выступают за то, чтобы политики и спонсоры бойкотировали чемпионат мира по футболу в Катаре. В стране проходят уличные акции в память о тысячах рабочих-мигрантов, погибших на стройках футбольных объектов в Катаре.
Германские компании также присоединяются к бойкоту: в барах отказываются транслировать турнир или обещают направить выручку от продажи алкоголя на поддержку рабочих-мигрантов. В прошлом месяце сеть супермаркетов REWE сообщила ФСГ, что не собирается продлевать с ним свой многолетний контракт, – однако не упомянула о связи с чемпионатом мира, отмечает The Guardian.
Позже генеральный директор REWE Линоэль Суке заявил: "Мы выступаем за разнообразие, а футбол – это разнообразие. Скандальное поведение ФИФА для меня как для генерального директора компании и футбольного болельщика абсолютно неприемлемо".
- По данным правозащитной организации Amnesty International, за время строительства объектов к чемпионату мира в Катаре погибли от 6 до 15 тысяч иностранных рабочих. Власти Катара заявляют, что погибших на стройках – 37 человек.
- Помимо прочего власти Катара критикуют за нарушения прав ЛГБТ+. Законодательство Катара допускает смертную казнь для гомосексуалов через побиение камнями. На практике такие приговоры не выносились.
- Катар – абсолютная монархия. Международная организация Freedom House относит Катар к несвободным странам. В индексе свободной прессы от организации "Репортёры без границ" страна занимает 119-е место в мире.
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