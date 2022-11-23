Футбольный союз Германии подаст в суд из-за запрета радужных повязок

Футбольный союз Германии (ФСГ) объявил о судебном иске против ФИФА в связи с запретом надевать радужные повязки #OneLove на чемпионате мира по футболу в Катаре. Об этом сообщает The Guardian.

ФСГ, как и футбольные ассоциации Англии, Уэльса, Бельгии, Дании, Нидерландов и Швейцарии, не разрешил надевать игрокам нарукавные повязки #OneLove на чемпионате мира в Катаре из-за угроз санкций со стороны ФИФА.

ФИФА не уточнила сущность санкций. ФСГ намерен выяснить, являются ли действия ФИФА законными. В организации надеются отменить запрет на радужные повязки к матчу Германии против Испании, который состоится в воскресенье.

Согласно опросам, более половины жителей Германии выступают за то, чтобы политики и спонсоры бойкотировали чемпионат мира по футболу в Катаре. В стране проходят уличные акции в память о тысячах рабочих-мигрантов, погибших на стройках футбольных объектов в Катаре.

Германские компании также присоединяются к бойкоту: в барах отказываются транслировать турнир или обещают направить выручку от продажи алкоголя на поддержку рабочих-мигрантов. В прошлом месяце сеть супермаркетов REWE сообщила ФСГ, что не собирается продлевать с ним свой многолетний контракт, – однако не упомянула о связи с чемпионатом мира, отмечает The Guardian.

Позже генеральный директор REWE Линоэль Суке заявил: "Мы выступаем за разнообразие, а футбол – это разнообразие. Скандальное поведение ФИФА для меня как для генерального директора компании и футбольного болельщика абсолютно неприемлемо".