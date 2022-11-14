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Фигуристке Валиевой грозит лишение трёх золотых медалей за допинг

Камила Валиева на Олимпиаде в Пекине, 6 февраля 2022 года

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) потребовало признать российскую фигуристку Камилу Валиеву виновной в нарушении антидопинговых правил и дисквалифицировать её на четыре года с аннулированием результатов с момента сдачи положительной допинг-пробы.

16-летнюю Валиеву подозревают в употреблении запрещённого в спорте препарата триметазидина. Вещество обнаружили в её пробе от 25 декабря 2021 года, но об этом стало известно только в феврале, во время Олимпийских игр в Пекине.

Если Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворит требования WADA, Валиеву лишат золотых медалей Чемпионата России и Чемпионата Европы 2022 года – медали перейдут Александре Трусовой и Анне Щербаковой соответственно. Также российским фигуристам не вручат золото за победу в командном турнире на Олимпиаде – его получит сборная США.

В текущем сезоне Валиева выиграла два этапа Гран-при России. Российские этапы проводятся параллельно с международными этапами Гран-при – российских фигуристов на них не допустили в ответ на вторжение России в Украину.

Когда будет вынесено окончательное решение по делу Валиевой, CAS не уточняет.

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