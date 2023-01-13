Фильм "Навальный" получил две награды фестиваля Cinema Eye Honors

Документальный фильм "Навальный" канадского режиссёра Дэниела Роэра получил две награды на международном фестивале неигрового кино Cinema Eye Honors. Об этом сообщается на сайте фестиваля.

Картина удостоилась наград в номинациях "Выдающиеся достижения в создании фильмов" и "Выбор зрителей".

Ранее фильм "Навальный" попал в лонг-лист британской премии BAFTA и шорт-лист "Оскара" в категории документальных фильмов.

Премьера картины состоялась на фестивале "Сандэнс" в январе прошлого года, где она получила приз зрительских симпатий. В апреле фильм был впервые показан для широкого зрителя на телеканале CNN.

Фильм молодого канадского документалиста рассказывает историю отравления Алексея Навального, которое произошло летом 2020 года в Томске, его лечение и реабилитацию в Германии, встречу с журналистом-расследователем Христо Грозевым и заканчивается задержанием и арестом политика в Москве в январе 2021 года. Фильм начали снимать ещё осенью 2020 года, когда Навальный проходил реабилитацию в Германии. В ленте фигурирует он сам, члены его семьи, его соратники.

Начинается фильм "Навальный" с вопроса, который задаёт политику режиссёр Дэниэл Роэр: "Какое послание вы бы оставили россиянам, если вас убьют или арестуют?" В ответ оппозиционер смеётся и предлагает не делать скучный поминальный фильм: "Давай это будет триллер", – говорит Навальный.

По словам Роэра, съемки заняли три месяца, а самым необычным их моментом стал звонок Навального предполагаемому сотруднику ФСБ, который участвовал в его отравлении.

С июня прошлого года Алексей Навальный находится во владимирской колонии строгого режима . Сначала оппозиционеру заменили условный срок на реальный по делу "Ив Роше", а затем судили по делу о клевете на ветерана (приговорили к штрафу) и по делу о мошенничестве и оскорблении судьи (приговорили к девяти годам колонии). В данный момент против Навального возбуждено ещё несколько уголовных дел.

За последние полгода Навального десять раз помещали в штрафной изолятор за расстёгнутую пуговицу, отказ мыть забор, отсутствие куртки, нецензурную лексику, умывание не по распорядку.

В настоящее время Навальный в очередной раз находится в ШИЗО. По словам адвоката, он болен.