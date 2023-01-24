Озвучены номинанты на премию "Оскар". Среди них фильм о Навальном

Академия кинематографических искусств и наук огласила список номинантов на премию "Оскар". Победителей на 95-й церемонии, которая состоится 12 марта в Лос-Анджелесе, объявит американский телеведущий Джимми Киммел.

Среди номинантов есть как минимум две работы, связанные с Россией. В категории "Лучший документальный фильм" представлена картина "Навальный" канадского режиссёра Дэниела Роэра. В ней рассказывается об отравлении политика, его возвращении в Россию и последовавшим арестом. Премьера фильма состоялась на американском телеканале Си-эн-эн в апреле 2022 года.

Конкурентами картины о российском оппозиционере в этой категории станут работа Шаунака Сена "Всё, что дышит" (о братья, ухаживающих за ранеными птицами), Лоры Пойтрас "Вся красота и кровопролитие" (о знаменитом фотографе и активистке Нэн Голдин), Сары Доса "Огонь любви" (о семейной паре вулканологов Кате и Морисе Краффтах, которые погибли во время извержения) и фильм Саймона Леренга Уилмонта "Дом из щепок" (о детском приюте на востоке Украины).

Среди других номинированных картин о России – фильм якутских режиссёров Максима и Евгении Арбугаевых "Выход". Он представлен в категории "Лучший короткометражный документальный фильм". Картина рассказывает о жизни биолога Максима Чакилева, который ежегодно приезжает на Чукотку, чтобы изучать массовую миграцию моржей.

В номинации "Лучший кинофильм" в этом году представлены десять картин, а не пять, как раньше. Это "На западном фронте без перемен", "Аватар: Путь воды", "Банши Инишерина", "Элвис", "Всё везде и сразу", "Фабельманы", "Тар", "Топ Ган: Мэверик", "Треугольник печали" и "Говорят женщины".