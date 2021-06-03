Фильм Серебренникова вошёл в основной конкурс фестиваля в Каннах

Фильм "Петровы в гриппе" российского режиссёра Кирилла Серебренникова вошел в основную конкурсную программу 74-го Каннского кинофестиваля. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

Помимо фильма Серебренникова, в основную конкурсную программу вошли ещё 20 картин, среди которых ленты Франсуа Озона, Уэса Андерсона, Пола Верховена.



Картина Серебренникова основана на романе Алексея Сальникова "Петровы в гриппе и вокруг него". Фильм рассказывает о нескольких днях жизни автослесаря Петрова, его жены и сына, которые заболевают гриппом в постсоветском Екатеринбурге накануне Нового года. После встречи Петрова с Игорем, который по сюжету связывает миры живых и мертвых, становится все труднее понять, где в его жизни реальность , а где — гриппозная галлюцинация.

В картине снялись Семен Серзин, Чулпан Хаматова, Иван Дорн, Тимофей Трибунцев, Георгий Кудренко, Юлия Пересильд, Юрий Борисов, Александр Ильин-младший и другие актеры.

Оригинальный сценарий фильма написал сам Серебренников. Картина является совместной продукцией четырех стран — России, Франции, Германии и Швейцарии.

Также в конкурсной программе "Особый взгляд" Каннского фестиваля будут представлены фильмы "Разжимая кулаки" российского режиссера Киры Коваленко и "Дело" Алексея Германа-младшего.

В 2020 году проведение Каннского кинофестиваля отменили из-за пандемии коронавирусной инфекции. В этом году церемония открытия 74-го Каннского фестиваля пройдет 6 июля. Жюри возглавит американский режиссер Спайк Ли.