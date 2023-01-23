Фильм Виталия Манского о войне в Украине вошёл в программу Берлинале

Совместный документальный фильм о войне в Украине российского и украинского режиссёров, Виталия Манского и Евгения Титаренко, вошёл в конкурсную программу 73-го Берлинского кинофестиваля.

Фильм "Восточный фронт" рассказывает о судьбе пяти украинцев, которые отвезли свои семьи в глубокий тыл, а сами отправились добровольцами на фронт - воевать против российской армии, вторгнувшейся в Украину. Съёмки начались в первый день вторжения, 24 февраля прошлого года. В тот же день Евгений Титаренко вместе с друзьями поехал на передовую в составе батальона скорой помощи.

73-й Берлинский кинофестиваль пройдёт с 16 по 26 февраля. Мировая премьера "Восточного фронта" назначена на 24 февраля. Позже, 8 марта, картина будет показана в Латвии, на церемонии закрытия фестиваля "Артдокфест".