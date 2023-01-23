Фильм Виталия Манского о войне в Украине вошёл в программу Берлинале

Совместный документальный фильм о войне в Украине российского и украинского режиссёров, Виталия Манского и Евгения Титаренко, вошёл в конкурсную программу 73-го Берлинского кинофестиваля.
Фильм "Восточный фронт" рассказывает о судьбе пяти украинцев, которые отвезли свои семьи в глубокий тыл, а сами отправились добровольцами на фронт - воевать против российской армии, вторгнувшейся в Украину. Съёмки начались в первый день вторжения, 24 февраля прошлого года. В тот же день Евгений Титаренко вместе с друзьями поехал на передовую в составе батальона скорой помощи.
73-й Берлинский кинофестиваль пройдёт с 16 по 26 февраля. Мировая премьера "Восточного фронта" назначена на 24 февраля. Позже, 8 марта, картина будет показана в Латвии, на церемонии закрытия фестиваля "Артдокфест".
- Виталий Манский - российский режиссёр-документалист, оппозиционный общественный деятель, а также организатор крупнейшего в России международного фестиваля документального кино "Артдокфест". В последние годы он неоднократно подвергался нападкам и давлению со стороны российских властей под различными предлогами. В 2022-м году "Артдокфест", который должен был проходить в Москве, был полностью сорван, власти запретили к показу большинство фильмов, а на Манского было совершено нападение у входа в кинотеатр "Октябрь", где должно было состояться открытие форума. После этого документалист заявил, что в России фестиваль больше проходить не будет.
- В сентябре 2022-го года против Манского было возбуждено уголовное дело о клевете на кинорежиссёра Никиту Михалкова, который сам и написал заявление в полицию.
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