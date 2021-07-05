FINA пересмотрит запрет на шапочки для афроамериканцев

Международная федерация плавания (FINA) обещала пересмотреть свой запрет на использование плавательных шапочек, предназначенных для афроамериканцев, на международных соревнованиях. Речь идет в том числе об Олимпийских играх в Токио-2020.

3 июля FINA заявила, что шапочки компании Soul Cap “не соответствуют естественной форме головы”, поэтому их нельзя использовать. Такие комментарии вызвали много критики со стороны пловцов. Некоторые говорили, что это может оттолкнуть чернокожих спортсменов от участия в соревнованиях.

Теперь Международная федерация плавания “анализирует ситуацию”. В заявлении федерации говорится, что она понимает важность инклюзивности и представительства всех народов в спорте.

“FINA стремится к тому, чтобы у всех участников водных видов соревнований был равный доступ к купальным костюмам, которые не дают конкурентного преимущества”, - добавили представители федерации.

Soul Cap делает шапочки, которые защищают дреды, афро, плетения, косы, а также густые и вьющиеся волосы. Как правило, они более сухие. Гипохлорит натрия, содержащийся в плавательных бассейнах, может еще больше высушить волосы, что приведет к их повреждению.

Семнадцатилетняя спортсменка Кеджаи Террелонге в интервью BBC сказала, что уход за волосами – одно из многих препятствий, с которыми она столкнулась, будучи чернокожей пловчихой: “Я могу надеть обычную шапочку для плавания. Но поскольку я наношу специальное защитное масло на волосы, она соскальзывает, а волосы становятся влажными”.

Глава Ассоциации плавания темнокожих Даниэль Обе считает, что запрет на шапочки подчеркивает системное и институциональное неравенство в спорте.